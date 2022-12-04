符皓

中老铁路，是“一带一路”的标志性工程，也是泛亚铁路（中线）的重要组成部分。自2021年12月3日通车运营以来，中老铁路客货运两旺，沿线综合开发成效明显，黄金大通道的作用日益显现。据中国铁路昆明局集团有限公司提供的数据显示，一年来，中老铁路累计发送旅客850万人次，发送货物1120万吨。其中，跨境货物超190万吨。

在中老铁路开通一周年之际，人民网云南频道推出“我与中老铁路”系列报道，采用第一人称视角，通过中老铁路老挝方员工一年来的所见、所闻、所思、所想，展现作为新时代“钢铁丝路”的中老铁路，已成为中国与东南亚国家之间的友谊之路、发展之路、希望之路。

人物简介：刘银能（中文名），22岁，家住老挝波乔省会晒市。曾留学中国西南科技大学，毕业后进入老中铁路有限公司工作，学习动车驾驶。

中老铁路开通已满一周年了，现在想起开通的那一刻，我依然会心潮澎湃。

2021年的12月3日，在中老两国领导人的见证下，我穿着制服，作为老挝方驾驶人员代表，向中老两国领导人汇报发车准备工作就绪。

随着一声“发车”的指令下达，两辆客车分别从老挝万象和中国昆明开出。

这一刻，老挝人民已经期待很久。

通车印象

火车开通当天，每到一个站，都会看到很多老挝民众在安全距离外抢着和动车合影，动车也迅速成为老挝的“网红”，网络和社交媒体铺天盖地都是中老铁路动车的照片视频。不少老挝民众纷纷点赞留言：

“我们老挝也正式跨入火车时代了。”

“想坐火车不用再出国了。”

“动车组是用我们老挝国旗颜色涂的，很漂亮。”

……

同样，心情激动的还有我的家人。此前，因为怕出错，我一直没敢告诉家人由我代表老挝驾驶人员向领导人汇报。在开通当天，任务比较多，我也没来得及跟家里人联系。

直到第二天，我打电话给家里。聊起来，父母说：“昨天的开通仪式，我们从电视上开到了，那个汇报的人很像你。”

我呵呵一笑，得意地跟他们说：“那个人就是我。”

听到这话后，电话那头的母亲喜极而泣，爷爷奶奶和妹妹都争着和我通电话。

在家人眼中，我从一个不懂事的孩子，站在了中老铁路通车仪式现场，成了他们的骄傲。

很快，我的事迹在家乡传开了。家乡的亲友、老师等很多人都打电话来问候，持续了三四天，电话才消停。

刘银能（右一）与师父邬俊鸿在动车组前合影。受访者供图

深刻教训

我能站在这里，要感谢中老铁路的修建，也要感谢带我的中国师父邬俊鸿。邬老师今年38岁，此前已在中国当了18年火车司机。

中老铁路开通前夕，他就和其他中国铁路系统工作人员一起，来到老挝，教授我们这些老挝铁路新人相关知识技能。

这一年来，我作为老挝方的火车司机学员，跟着邬老师学习开火车。

中老铁路老挝段坡度大、坡道长、隧道桥梁较多，对火车平稳驾驶操作要求很高。

邬老师和他的中国同事们很敬业，忍受着老挝的炎热和数不胜数的蚊虫，在开通前反复演练了很多遍，有时忙得一天只吃一次饭。通过他们的反复演练，制定了中老铁路老挝段机车的平稳操作方案。包括每个坡度手柄操作要到几级、进出站速度要多少、对标停车误差不能超过1米等细节的操作要领都做了详细记录。

对我而言，当老挝的第一代铁路司机很荣幸，但学习起来并不是一件容易事。

一开始学规章，我除了听得懂邬老师他们讲的汉语，其他专业知识都不会。而规章是铁路行车最重要的内容，没有捷径可言。为了尽快掌握，我会在休息时花时间去记熟记牢。

虽然如此，走进机车驾驶室里，实际操作起来还是会紧张，经常会出错。

特别是喊信号出错那次，让我印象深刻。

事情是这样的，一天，我跟着邬老师开车进站。

“右侧站台……”我刚喊出这几个字，还没等邬老师喊出“对标停车”，立刻被邬老师打断。

“是左侧站台！”

趁着动车停站的间隙，邬老师很严厉地跟我说：“如果有一天你正式操作，你知道喊错会造成什么后果吗？刚刚如果不是我判断，作为司机随着你喊的信号开错门，乘客掉下去会造成什么后果？”

“在铁路上工作要严谨，执行作业标准要手到、眼到、心到，错了就没有弥补的机会。”邬老师接着提醒道。

我犯了错，还有人能给我指出来，我很幸运。

为了避免再犯错，下班后，我向邬老师请教。

他特地在黑板上画出铁路，把信号标出来，安排我们两人为一组，模拟司机副司机反复练习，直到练到喊信号与手势匹配为止。

老挝此前没有铁路，包括我在内，一开始不太清楚铁路是一个系统，各系统之间需要密切配合，火车需要调度才能行车。所以会向邬老师问这样的问题：“机车行车为什么要喊信号？”

“信号就是机车的指令，我们作为机车的眼睛，要根据动车信号行车，没有信号不能前进，不能有一点马虎。”邬老师很耐心地解答。

刘银能（右二）和同事在万象站前合影。受访者供图

细心的邬老师

包括邬老师在内的中国老师，他们都很认真负责，对我们知无不言，一个部件及作用原理，都要反复讲好几遍，直到我们弄懂为止。

他们在工作上对我们倾囊相授，在生活上也是关怀备至。

有一段时间，我奶奶生病了，又遇到疫情暴发，就医不方便。白天要上班没法联系家里，晚上回来已经很晚了。惦记着奶奶，又无法回去看她，我心里很不好受。

没想到，邬老师看出我有心事。

一天下班后，他特地约我出去散步，我们绕着操场一边走一边聊天。

“我们铁路员工都是这样，有时候家里有事回不去，工作岗位决定了我们的生活方式……”邬老师用自己的亲身经历和中老铁路其他中国老师的经历，安慰我、鼓励我。

聊完后，我心里暖暖的，畅快了许多。

工作中，包括邬老师在内的中国老师与我们是师徒关系，大家都很严肃，严谨对待工作。但在生活中，我们经常一起打球，其乐融融。

在邬老师和其他中国老师的悉心教导下，今年3月，我顺利考取了副司机资格，感觉自己离司机又进了一步，待考上司机资格，我就能亲自操作开火车了。

刘银能（右一）和同事在动车上合影。受访者供图

父母坐上我参与开的火车

开通运营一年来，中老铁路已成为老挝的名片，推动老挝经济走上了一个新台阶。

从两个细节就可以看出：一是现在每天开行3对客车，到周末还会增开，乘客经常爆满，而且有很多来自泰国、欧美等国家的游客。二是每天在机车室，随着火车前进，可以清楚地看到，铁路两边的建筑越来越多，有很多工厂、物流站在建设。

令我自豪的是，爸爸妈妈也坐上了我参与开动的火车。

那天，我和中方老师一起把火车开进站，远远地就看见他们站在站台上，但是我任务在身，没有联系他们。

第二天，我给妈妈打电话：“妈妈，昨天你们坐火车时，开进站的是我。”

“我没看见你啊。”妈妈疑惑，反问道。

“我在最前面的司机室。”我笑着回答。

在工作期间，我不能擅离岗位，这既是对自己负责，也是对国家负责。

中国有句古话叫做“学无止境”，用到我现在的岗位上也很适用。虽然现在我考过了副司机，也不再会喊错信号，但要成为一名合格的司机，我还有很长的路要走。比如，紧急区间运行、非正常处置等，在足够的知识储备之外，还要有足够的经验应对。

作为老挝第一代铁路司机中的一员，我的责任说大不大、说小不小，我会在接下来的工作中，认真学习，为国家的铁路事业发展贡献绵薄之力。

(责编：崔译戈、刘洁妍)