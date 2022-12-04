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中国剪纸走进德国雷根斯堡

2022年12月04日10:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林12月3日电 （记者张慧中）当地时间12月2日，“青岛非遗文化产品——剪纸走进德国雷根斯堡”活动在德国雷根斯堡市举行。该活动由青岛市人民政府新闻办公室主办，中国外文局驻欧直属机构中国图书贸易有限公司和德国雷根斯堡德华友好文化交流协会联合承办。来自当地政界、旅游界、文化界、媒体界、企业界人士以及华人华侨代表等近百人出席了此次活动。

活动现场首先播放了青岛市精心准备的剪纸宣传片，让现场观众通过影像直观感受青岛剪纸刻工精细、图样基调明快而质朴，工艺和韵味精巧、纤秀的特点。

青岛市委宣传部副部长、市新闻办主任徐树成通过视频方式发表致辞。他表示，今年是中德建交50周年，也是青岛与雷根斯堡缔结友好合作关系13周年。今年以来，两市互动更加频繁、交往更加紧密。青岛市每月在《雷根斯堡日报》刊发青岛最新城市新闻，多角度介绍青岛故事。徐树成表示，通过举办“青岛非遗文化产品——剪纸走进德国雷根斯堡”活动，希望能够进一步深化两市人文交流、增进两市人民情谊。

中国驻慕尼黑总领馆领侨处主任万秋山在致辞中表示，中国政府高度重视和支持国际友好城市活动，积极倡导中国与各国地方政府开展实质性的交流与合作，鼓励开拓新的合作领域，寻求新的合作方式，培育新的合作增长点，增进城市之间人民的了解与友谊，促进城市的文明与繁荣，实现共同的发展与进步。他表示，希望青岛和雷根斯堡两市本着“友谊、互利、实效”的原则，平等相处、真诚相待，彼此尊重、互信包容、相互理解，相互学习、取长补短，分享彼此的经验，通过互利互惠的合作，践行人类命运共同体理念，增进当地人民福祉，实现共同发展。

雷根斯堡市经济促进局局长劳滕施莱格对剪纸艺术展的举办表示欢迎。他表示，雷根斯堡与青岛自从签订友好城市协议以来，双方在经济、卫生、教育等多个领域建立了紧密的联系。剪纸教学视频让雷根斯堡民众了解到了剪纸的制作过程，也能够更好地了解中国文化。

雷根斯堡德华友好文化交流协会主席王华在致辞中说，希望通过剪纸艺术展等多种文化交往活动，架起青岛和雷根斯堡交流的一座座桥梁，双方一起努力，加深理解，创造更好的明天。

活动现场展出了青岛市精心准备的100幅剪纸作品，向雷根斯堡市民展示了青岛非遗产品剪纸的独特魅力。现场还有专人进行剪纸教学，在场的观众认真学习，积极参与，尝试剪出自己喜欢的作品。

(责编：崔译戈、常红)

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