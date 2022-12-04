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“中沙务实合作水平不断提高”

——访沙特科研与知识交流中心中国学系主任法赫德·马内伊

2022年12月04日10:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网利雅得12月3日电 （记者沈小晓）尽快推动落实联合国2030年可持续发展议程，是世界各国尤其是广大发展中国家的愿望。“中国和沙特是务实合作的好伙伴，中国提出的‘一带一路’倡议与沙特2030愿景相互契合。”沙特科研与知识交流中心中国学系主任法赫德·马内伊表示，近年来，中国与沙特的友好关系发展迅速，期待沙中两国以双边共同利益为基础，进一步拓展各领域的全面合作。

马内伊表示，可持续发展是沙特“2030愿景”的基石。中国与沙特以全球发展倡议为平台，巩固合作基础，拓展新能源、可再生能源、基础设施等领域合作，将有利于更全面、更平衡地落实联合国2030年可持续发展议程，推动全球发展，构建全球发展共同体。

近年来，中沙战略对接日益紧密，双边经贸关系取得了长足发展。“沙中两国企业在经贸、产能、金融、基础设施建设等领域的合作不断拓展和深化，务实合作水平不断提高。”马内伊说。

“沙中双方在共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作框架内进行磋商，双方务实合作有巨大潜力。”马内伊认为，中国提出的全球发展倡议体现了以人民为中心的理念，高度契合各方需要，将助力落实联合国2030年可持续发展议程。

“一直以来，中国和阿拉伯国家之间相互尊重、平等相待、互不干涉内政。”马内伊表示，期待在共商、共建、共享的原则和发展框架下，沙中两国进一步拓展在各领域的全面合作，造福两国人民。 

(责编：崔译戈、常红)

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