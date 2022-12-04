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“中国新发展和中缅合作”论坛在仰光举行

2022年12月04日09:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光12月3日电 （记者李秉新）由缅甸工商联主办的“中国新发展和中缅合作”论坛2日在仰光举行。中国驻缅甸大使陈海、缅甸仰光省首席部长梭登、缅甸工商联主席佐民温、中国驻缅甸使馆经商参赞谭书富、缅甸中国企业商会会长刘颖以及中缅工商界人士近百人出席。

出席“中国新发展和中缅合作”论坛的主要代表合影。人民网记者 李秉新摄

陈海指出，中方支持缅甸人民探索符合本国国情的发展道路，愿同缅方加强交流互鉴，深化友好合作，提供支持帮助，为缅甸的和平、稳定与发展贡献中国智慧和力量。就下一步推进中缅合作，陈海表示，中方愿同缅方共同推动构建中缅命运共同体，让中缅合作造福两国人民，深化经贸等领域务实合作，共同推动高水平共建“一带一路”，为两国工商界提供更多支持和便利。陈海鼓励两国企业家用好中国发展新机遇，打造中缅合作新亮点，为两国关系发展做出新贡献。

梭登和佐民温在致辞中祝贺中共二十大成功举行，高度评价中国发展成就，表示缅方重视对华经贸关系，欢迎中国企业来缅投资，愿同中方深化经济合作，用好中国发展新机遇，促进缅经济民生发展。

刘颖在致辞中介绍了缅甸中国企业商会及会员企业致力于服务缅甸发展和中缅合作的相关情况，表示商会将与缅甸工商联加强协作，为中缅企业进一步搭建贸易投资平台，服务两国企业和中缅经济走廊建设。

两国工商界代表就深化中缅贸易、农业、电力、能源、基础设施等领域合作展开了积极交流探讨。

(责编：崔译戈、常红)

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