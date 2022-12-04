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马来西亚新内阁宣誓就职

2022年12月04日09:42 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡12月3日电（记者汪艺　毛鹏飞）马来西亚新内阁成员3日在首都吉隆坡国家皇宫宣誓就职。马最高元首阿卜杜拉和已经就职的总理安瓦尔出席仪式。

12月3日，马来西亚最高元首阿卜杜拉（前左六）和总理安瓦尔（前左五）在吉隆坡国家皇宫与新内阁成员合影。新华社发（马来西亚新闻局供图）

　　安瓦尔内阁中，两个副总理职务分别由来自国民阵线的马来民族统一机构（巫统）主席艾哈迈德·扎希德·哈米迪和来自沙捞越政党联盟的法迪拉·优素福担任。安瓦尔兼任财政部长，赞布里·阿卜杜勒·卡迪尔担任外交部长，穆罕默德·哈桑担任国防部长。

12月3日，在马来西亚吉隆坡，马来西亚新内阁成员在马最高元首阿卜杜拉（左）面前宣誓就职。新华社发（马来西亚新闻局供图）

　　据马来西亚国家新闻社报道，安瓦尔2日晚间在宣布内阁名单时表示，新政府将重点推动经济发展，并专注于落实可减轻人民负担的举措。

　　安瓦尔领导的希望联盟在11月19日举行的国会下议院选举中赢得82个议席，虽然席位最多，但仍未达到简单多数席位。马来西亚最高元首阿卜杜拉11月24日委任安瓦尔为新总理。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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