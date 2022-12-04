新华社昆明／万象12月3日电 题：打造互联互通共同发展的黄金线路——中老铁路实现客货运输量质齐升

新华社记者王长山 丁怡全 章建华

一列满载水果的列车日前驶离老挝磨丁口岸，穿过中老铁路友谊隧道，进入中国磨憨铁路口岸。中老铁路开通后，磨憨铁路口岸综合性指定监管场正式建成并投入使用，两国货物实现一站通关，铁路服务能力进一步增强。老挝段8个货运站全部投入使用，单月货运量屡创新高。

货物列车即将驶入位于中老边境的友谊隧道（2022年11月24日摄，无人机照片）。新华社记者 胡超 摄

发送旅客850万人次，运输货物1120万吨，跨境货物运输覆盖10余个国家和地区……这是中老铁路交出的“成绩单”。一年来，这条跨越山河、连接中国和老挝的黄金线路，人畅其行、货畅其流，沿线经贸合作更密切，成为加速地区互联互通、推动共同发展的“钢铁丝路”。

情满大通道

中老铁路北起昆明，南到老挝首都万象，设计时速160公里，全长1000多公里。列车奔驰不息，已融入铁路沿线中老两国民众的日常生活。

“有了火车后到哪里都很舒服、很方便！”32岁的老挝琅勃拉邦居民京乔告诉记者，她上月底带孩子到万象看病，检查完就能返回，“以前到万象要从早坐到晚，现在两个小时就到了”。

旅客在昆明站准备乘坐中老铁路列车（2022年11月23日摄）。新华社记者 胡超 摄

截至12月2日，中老铁路累计发送旅客850万人次。其中，中国段单日最高开行65列、发送旅客5万人次；老挝段单日最高开行10列、发送旅客近8200人次。广大旅客搭乘快车跨越山河，不仅感受到“舒适”，还感受到“精准”。这离不开铁路职工为保证安全、准点运行的坚守。

23岁的老挝人维拉赛在万象火车站工作，从中国师傅那里学到了严谨与细致，也对中老铁路发车时间的精准度印象深刻。“列车必须准点发车，从万象到万荣、再到琅勃拉邦，每一项都提前制定了详细计划。”他说。

元江大峡谷，一座红色大桥飞跨两岸。元江双线特大桥是中老铁路的控制性工程，大桥桥墩最高154米，相当于50多层楼的高度。为确保旅客平安出行，中国铁路昆明局普洱基础设施段有一群“诊疗师”，每月至少两次在高空检修大桥。

“复兴号”列车通过中老铁路元江特大桥（2022年11月23日摄，无人机照片）。新华社记者 胡超 摄

铁路部门充分运用卫星地图、无人机等科技手段，使用中国自主生产的捣固机、精调机等设备，加强线路巡查、隐患整治和设备养护，保障了中老铁路运输安全稳定。

“中老铁路列车平顺性和舒适性非常好。”中国铁路昆明局集团有限公司党委书记、董事长王耕捷说，“坚持最精细的养护模式，用心用情运营好这条国际大通道，打造跨国运营标杆。”

黄金连接线

以基础设施“硬联通”为基础、以规则标准“软联通”为支撑、以两国人民“心联通”为愿景，中老铁路供给体系对市场需求的适配性不断提升，推动构建跨境产业链供应链价值链。这条黄金线路，成为加速中老两国沿线地区发展的快车道。

西双版纳州勐腊县关累镇傣族村寨城子村毗邻中老铁路。“村民抓住铁路带来的机遇，将自家小院打造成农家乐，吸引游客过来。”城子村村民小组小组长岩罕捧说，铁路是村子发展的底气。

这是2022年11月24日拍摄的毗邻中老铁路的西双版纳州勐腊县关累镇傣族村寨城子村一景。新华社记者 胡超 摄

中老铁路开通运营，结束了云南普洱、西双版纳不通铁路的历史。像城子村一样，中老铁路沿线一批名不见经传的小村落，陆续出现在“旅游目的地”清单上。

一年来，中老铁路老挝段办理客运业务的车站增至10个，新购置“澜沧号”动车组和普速旅客列车，实现动车组与普速列车共线运行，满足了老挝民众求学、探亲、就医、旅游、商贸等各方面需求，促进列车游客数量大幅增长，中老铁路甚至成为邻国游客的“打卡”目标。

“复兴号”“澜沧号”动车组停靠在中老铁路磨憨站（2022年11月24日摄，无人机照片）。新华社记者 胡超 摄

老挝新闻文化旅游部数据显示，中老铁路开通运营后，从万象至琅勃拉邦的旅客运送量最高日达2700余人次，旅游人群普遍热衷于铁路出行。2022年前10个月，33.6万游客中，85.27%选择乘坐火车从万象前往琅勃拉邦。

“现在去哪个城市都方便，节省很多时间。老挝旅游业的发展有目共睹。”维拉赛说，“从周边国家来旅游的人很多，特别是泰国，让老挝城市的经济都好起来了。”

“中老铁路投入使用后，泰国人很喜欢来体验，还想将来坐中老铁路去中国旅游！”经常带本国游客跑琅勃拉邦旅游线路的泰国导游探雅叻告诉记者。

中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷物流通道，为沿线发展按下“加速键”。中国国内25个省区市开行跨境货运列车，货物品类由10余种扩至1200余种，货物种类不断丰富，折射出中国与老、泰等周边国家的合作不断深化。

负责老挝段运营的老中铁路有限公司数据显示，今年1月至10月，连接中老两国铁路的老挝磨丁口岸出口贸易额已达10.24亿美元，是2021年全年的1.8倍。一年来，中老铁路发送跨境货物超190万吨，货运量一直呈上升趋势。

激活沿线旅游经济，推动资源开发流动，促进产业扩能升级……中老铁路给两国沿线城市带来实打实的发展契机。

“中老铁路是融入和服务‘一带一路’建设、推进与周边国家互联互通的重要基础设施。”西双版纳州州委书记朱家伟说，西双版纳正积极抢抓中老铁路开通的历史机遇，着力构建以中老铁路为轴的立体化开发新格局。

“开通运营以来，中老铁路实现客货运输量质齐升，切实打造了黄金线路，造福了两国民众，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。”王耕捷说。

“中老铁路的客货两旺局面，正对东南亚国家产生影响。周边国家会推动中老铁路不断向南修，中泰铁路也会加速推进。”老中铁路有限公司运营总监杜志刚告诉记者。

友谊新丝路

31岁的老挝青年闻鹏宇目前正在云南大学读博士。去年12月3日，他登上从昆明出发的中老铁路首发列车，见证了通车。“在中国的留学经历是就业的‘加分项’。”闻鹏宇说，希望毕业后能依托中老铁路，从事跨境贸易相关工作。

今年7月，闻鹏宇的妹妹万丽莎第一次乘坐中老铁路列车，她在社交媒体上写道：车内环境整洁、乘务员服务周到、出行方便快捷。

“中老铁路让我和许多中国朋友相聚，我们分享中国菜和老挝菜，一起度过了中国春节和老挝宋干节。”万象站老挝籍客运值班员陈诗雨说，朝夕相处让万象站的老中两国铁路工作者成为相互扶持的好伙伴。

运营方积极搭建境外人才培养平台，编制出版汉老双语培训教材，开展中文语言教学、一对一业务培训、师带徒实作演练，全面提升老挝籍员工的岗位技术水平，目前已有590名老挝籍员工上岗作业……这些共赢实践，擦亮了以“丝路通途、美美与共”为主题的中老铁路文化品牌，在这条新丝路上不断谱写友谊的故事。

老挝姑娘希达在老中铁路有限公司从事机车维修工作。她说：“希望自己多学知识、提高能力，在老师回国之前把学的东西在实践中用起来。”

“铁轨的‘硬联通’密切了中老两国人民的‘心联通’。”云南省社科院东南亚研究所所长马勇说，两国地缘相近，民心相亲，中老铁路堪称友谊新丝路。

“老中铁路只是起点，不是终点。这条钢铁巨龙承载了两国人民的友谊、希望和梦想，周而复始，生生不息。”老挝国家主席通伦在接受媒体采访时说。

发展路、幸福路、友谊路……中老铁路为两国人民带来巨大福祉，也为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。在新的征程上，中国正携手各国推动地区互联互通和协调发展，迈向共同繁荣的美好未来。

视频记者：王玉珏 王安浩维

报道员：杜大鹏 姚巍 吴猛

海报设计：卓越

(责编：崔译戈、刘洁妍)