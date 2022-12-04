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专访：中国倡议对互利合作、共同发展非常重要

——访摩洛哥中国友好交流协会会长哈利勒

2022年12月04日09:32 | 来源：新华网
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　　新华社拉巴特12月3日电 专访：中国倡议对互利合作、共同发展非常重要——访摩洛哥中国友好交流协会会长哈利勒

　　新华社记者

　　摩洛哥中国友好交流协会会长穆罕默德·哈利勒日前接受新华社记者书面专访时说，中国提出的共建“一带一路”等倡议对世界非常重要，有助于推动各国互利合作，促进共同发展。

　　哈利勒表示，过去十年，中国提出“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，为全球发展、安全和繁荣贡献中国智慧。

　　哈利勒与中国早已结下不解之缘。1978年至1986年，哈利勒曾在中国求学，学习中文和中医。回国后，哈利勒开办中医诊所，介绍中国文化，加入摩洛哥中国友好交流协会，推动两国友好合作。2016年，哈利勒被授予“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”。

　　与中国结缘四十多年，哈利勒数十次造访中国，见证了中国经济和社会的快速发展。

　　“1986年离开后，12年后再次到访中国，那时的中国早已不是我离开时的样子。”哈利勒说，十余年间，中国经济、社会领域发生了巨大、快速变化。

　　在谈到过去十年中国取得的发展成就时，哈利勒表示，中国东部发展较好的地区能够帮助内陆比较落后的地区，实现了区域协调发展。他还说：“在很短的时间内，近1亿农村贫困人口全部脱贫，没有别的国家能做成这样的事情。”

　　哈利勒十分珍视“中国阿拉伯友好杰出贡献奖”这一荣誉，表示将继续为摩中两国民间友谊搭建桥梁。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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