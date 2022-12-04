新华社北京12月3日电 美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学枪击案幸存者和遗属本周针对州和市级执法部门、当地教育行政机构发起诉讼，索赔共计270亿美元。

2022年5月28日，枪击事件遇害者家属在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市的城市广场参加哀悼活动。新华社记者吴晓凌摄

据美国有线电视新闻网1日报道，受害学生家长及事发时在校教职员工11月29日向得州西区联邦地区法院提交诉状，所列被告包括尤瓦尔迪市、尤瓦尔迪联合独立学区、学区警察局、市警局、得州公共安全部以及上述机构多名在职或离职人员，控告他们在应对罗布小学枪击案时失职。

2022年5月27日，警察在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市发生枪击事件的小学外摆放花束。新华社记者吴晓凌摄

5月24日，一名男子持枪闯入罗布小学，枪杀19名小学生和两名教师。这是美国10年来遇害人数最多的校园枪击事件之一。调查发现，枪手闯入校园行凶后，大批警员赶到现场，却迟迟没有采取行动制止枪手、营救师生。

原告方说，接警后赶到现场的376名各级执法人员没有按照“应对正在作案枪手的规程和标准”迅速采取行动，而是在迟疑不决中耗掉77分钟后才发起突击、击毙枪手。被告方均未就诉讼报道作回应。

枪击案发生后，一批执法人员辞职、被勒令行政休假或被解职。得州议会众议院7月发布枪击案调查报告，指出悲剧缘于“极差的决策”，暴露出执法部门“系统性失败”。（陈丹）

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