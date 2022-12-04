新华社符拉迪沃斯托克12月3日电 通讯：中俄携手加强东北虎保护

新华社记者陈畅

来自俄罗斯的东北虎（俄罗斯称阿穆尔虎）安巴又到中国了——这是安巴的第二次“跨境游”。

8月29日，安巴项圈的卫星数据显示，安巴到了中国的大兴安岭，并成功捕猎。安巴是一只八九岁的母虎，曾于1月从俄罗斯阿穆尔州进入中国境内，停留了10天后返回俄罗斯。随着冬天来临，中俄双方专家都在密切关注安巴的动向，对它的下一步行程进行监测。

“母虎安巴的情况非常引人注目，因为它已经不年轻了。这对进一步了解成年老虎在迁徙过程中的适应机制，了解它们如何选择生活环境非常重要。虽然安巴还没有为自己选择一个固定栖息地，但它在狩猎和获取食物方面非常成功。”俄罗斯“阿穆尔虎中心”主任、动物保护专家阿拉米列夫说。

东北虎是全球生物多样性保护的旗舰物种之一。据专家介绍，目前世界上东北虎有3个相对独立的种群：一个位于俄罗斯境内的锡霍特-阿林区域，种群数量占世界野生东北虎总量的九成以上；一个位于俄罗斯犹太自治州和阿穆尔州境内，目前这个小种群正陆续繁衍扩大，数量增长到十几只；还有一个种群位于中国吉林、黑龙江的保护区及周边区域，以及俄罗斯远东滨海边疆区西南部区域，也就是现在的中国东北虎豹国家公园和俄罗斯“豹之乡”国家公园形成的整片连续栖息地。

自20世纪90年代起，俄罗斯大力保护东北虎种群，据最新统计数据，俄罗斯境内野生东北虎数量超过750只。

东北虎曾广泛分布在中国东北地区。由于种种原因，野生东北虎种群曾急速萎缩。为保护东北虎及其栖息地，恢复生态系统，中国设立了面积超过1.4万平方公里、横跨吉林和黑龙江两省的东北虎豹国家公园。

近年来，中俄两国围绕野生东北虎保护开展了卓有成效的工作，包括中俄相关官员、专家交流互动，以及中俄巡护员共同开展野生东北虎豹巡护技能大赛等。

中国东北虎豹国家公园与俄罗斯“豹之乡”国家公园于2019年正式建立了虎豹跨国界保护的战略合作伙伴关系，签署了一项为期三年的合作行动计划，涉及14项行动计划和9项长期活动，包括虎豹跨境活动专项研究、红外相机协作监测方法研讨、科学研究数据共享、儿童及青年代表团交流活动等。在三年合作期中，双方共享对东北虎豹科学研究、生态监测、环境教育和生态体验等领域的信息资源和数据库，以有效保护珍稀野生物种，改善边境地区生态环境质量。

阿拉米列夫说，最近20年中国在保护老虎方面实施了很多重大项目，中国的老虎保护事业取得了长足进步。中国在本国的老虎栖息地区采取有效保护措施，积极推进与俄方在保护老虎领域的合作。

他说，希望通过俄中共同努力，为全球老虎保护事业带来更多机会，更好地维护全球生态平衡和生物多样性。

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