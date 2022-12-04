本报记者 李志伟

世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉近日接受本报记者采访表示，中国坚持经济全球化正确方向，致力于推动全球发展合作。中国经济持续发展，将为世界经济复苏带来更多活力。

瓦吉拉表示，在中国共产党的坚强领导下，中国深化改革开放，推动经济实力实现历史性跃升。目前，中国在航天、人工智能等尖端科技领域不断实现突破并加快应用。中共二十大报告提出加快实施创新驱动发展战略，科技创新将有力助推中国实现高质量发展。“中国高质量发展前景广阔，不仅将提升人民生活品质，也将给世界经济复苏发展带来更多机遇。”

“中国是引领全球经济发展的重要力量，世界各国将从中国经济高质量发展中受益。”瓦吉拉说，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，将对全球经济产生重要影响，有利于维护和践行多边主义，推动构建更加公平的国际贸易体系和开放型世界经济。瓦吉拉说，中国推动产业链供应链优化升级，将为世界提供更多高端制造产品。中国与亚洲、拉丁美洲等地区的经贸关系日益密切，在促进贸易与投资方面发挥更重要的作用。

瓦吉拉表示，与中国的合作对许多国家而言至关重要。中国已连续13年保持非洲最大贸易伙伴国地位。在共建“一带一路”合作框架下，非洲新建了大量基础设施项目，有助于促进非洲工业化进程，增强了非洲人民对实现美好生活的信心。“中国提出并积极推动全球发展倡议落地见效，世界各国特别是发展中国家必将从中获得更多机遇。”

《 人民日报 》（ 2022年12月04日 03 版）

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