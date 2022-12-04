哈比卜·马勒基

中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗，从根本上改变了中国人民和中华民族的前途命运，也深刻改变了世界发展的趋势和格局

自1921年成立以来，中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗，创造了新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设、新时代中国特色社会主义的伟大成就，不但从根本上改变了中国人民和中华民族的前途命运，也深刻改变了世界发展的趋势和格局。

在中国共产党领导下，中国人民成功走出一条中国特色社会主义发展道路。几十年来，中国经济快速发展，为世界经济发展作出重要贡献。中国的发展道路在国际上产生深远影响，为那些努力探索符合本国国情的发展道路的国家提供了借鉴。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，为促进世界多极化和国际关系民主化贡献了重要力量。

2013年秋天，习近平主席提出共建“一带一路”倡议，开启了国际合作的崭新篇章。摩洛哥地处连接地中海和大西洋、欧洲和非洲的“十字路口”，具有区位优势。摩洛哥拥有较好的基础设施，为摩中共建“一带一路”提供了有利条件。近年来，在共建“一带一路”合作的带动下，摩中战略伙伴关系不断深化。2022年1月，摩洛哥与中国签署共建“一带一路”合作规划，成为北非地区首个与中国签署共建“一带一路”合作规划的国家。合作规划的签署进一步深化了两国在基础设施建设、经贸投资等领域合作，有利于更好推动两国发展战略对接。

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，摩中两国同舟共济、团结合作。中国向摩洛哥提供抗疫物资，同摩方分享抗疫经验，中国新冠疫苗为摩洛哥推进疫苗接种提供了有力支持。中国国药集团与摩洛哥卫生部开展新冠疫苗生产合作，并共建了摩洛哥非洲生物制药和疫苗创新中心。

14世纪，摩洛哥旅行家伊本·白图泰不远万里到了中国，详细考察了当时中国社会的各个方面，在古丝绸之路上留下了一段千古传诵的佳话。如今，摩洛哥青年一代渴望了解中国在经济、文化和技术等各个方面的最新发展。我们将进一步推动摩洛哥与中国友好合作关系发展，不断深化两国务实合作，为两国人民带来更多福祉。

（作者为摩洛哥众议员、人民力量社会主义联盟政治局委员）

《 人民日报 》（ 2022年12月04日 03 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)