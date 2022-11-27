人民网北京11月27日电 （记者苑基荣）11月27日，中国（海南）改革发展研究院与中国海洋发展基金会联合主办以“加强蓝色经济合作 共促海洋可持续发展”为主题的“2022构建蓝色经济伙伴关系论坛”。来自我国相关部委、高校和科研机构以及7个省、市的嘉宾，以及挪威、日本、新加坡、马来西亚、泰国、印尼等9个国家和4个国际组织的专家学者共计近300人以线上线下的方式参加本次论坛。

海南省人大常委会党组副书记、副主任胡光辉在开幕致辞中提出，海南在推动构建面向全球的蓝色经济伙伴关系，特别是构建中国-东盟蓝色经济伙伴关系方面，具有得天独厚的优势。海南将积极参与中国-东盟蓝色经济伙伴关系建设，务实推进与东盟国家间的海洋产业、海洋环境保护等领域区域合作。

中国海洋发展基金会理事长吕滨在开幕致辞中提出，中国积极与各国构建蓝色伙伴关系，中国涉海有关政府部门、科研院校、中小企业、社会组织与100多个国家在海洋科技、海洋经贸、海洋治理、海洋人文等方面建立了关系并开展了务实合作。中国海洋发展基金会通过合作实施海上丝路项目、举行相关学术研讨会等举措，积极推动蓝色伙伴关系的构建，取得了良好成效。

联合国前副秘书长、第二届联合国海洋大会秘书长刘振民在特邀致辞中提出，蓝色经济的可持续发展对应对气候变化与新冠疫情引发的全球经济危机意义重大。面对当前蓝色经济发展面临的挑战，需要开展气候变化框架下的共同行动，保护和恢复海洋的利用率，重视海洋科学研究。当前，全球海洋治理碎片化问题突出，需要协调好海洋利用与保护的关系，需要对海洋的经济价值有新的认识，需要重视和加强全球合作、区域合作，次区域合作。中国作为海洋大国，要审视与完善海洋战略，进一步加强对海洋价值的认知，完善海洋管理体系。

中国驻东盟大使邓锡军在特邀致辞中提出，中国东盟构建蓝色经济伙伴关系正从“凝聚共识阶段”迈向“实践探索阶段”，各方面条件已日趋成熟。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林在主旨演讲中提出，面对海洋生态环境日益恶化的严峻挑战，构建以海洋可持续发展为目标的蓝色经济伙伴关系，要把海洋生态环境治理作为首要关键，把共建海洋产业链供应链作为重大任务，推动构建海洋命运共同体。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席、马来西亚前交通部长翁诗杰认为，中国-东盟蓝色经济伙伴关系为双边渔业合作提供了良好平台，预计渔业资源开发和保护的制度设计将带来COC（南海行为准则）磋商的行动，建议通过开展联合渔业资源联合调查，渔业治理部门间信息共享，科研机构之间的程序化合作，进一步加强中国-东盟多层次渔业合作机制。

(责编：燕勐、杨牧)