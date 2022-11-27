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第十九届世界中医药大会推动中医药深入南美

2022年11月27日15:02 | 来源：新华网
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　　新华社圣保罗11月26日电（记者罗婧婧 陈昊佺）第十九届世界中医药大会26日在巴西圣保罗开幕，为期两天的大会以“推动中医药高质量全球发展，为增进各国人民健康福祉做贡献”为主题，希望促进南美洲民众对中医药的了解。

　　本次大会由世界中医药学会联合会主办，中国巴西中医药国际合作基地等承办。巴西会场吸引了约400名专业人士到场参会，大会同时开设线上参会渠道。大会议题涉及巴西公共政策与中医药、中医药理论基础、针灸与身体治疗等。

　　世界中医药学会联合会主席马建中表示，巴西民众对中医药和针灸有较高的接受程度。此次会议是世界中医药大会第一次走入南美洲，希望能为中医药在南美洲的发展搭建更广阔的平台。

　　中国驻圣保罗总领事陈佩洁致辞表示，中医的一些思想也可为其他方面提供有益启迪，如“天人合一”的整体观对和谐共生、绿色发展理念等方面。

　　中国巴西中医药国际合作基地首席执行官方芳表示，中医在巴西已推广60余年，但当地仍然需要更多中医药教育和临床培训。巴西植物种类丰富，有助于在本地生产中药。

　　圣保罗联邦大学医学院预防医学部教授玛丽安娜·卡布拉尔曾在山东学习中医，15年来致力于在巴西，特别是圣保罗市推广中医药。她说，第十九届世界中医药大会在巴西召开令她十分兴奋，希望能够借此机会进一步推动中医药在圣保罗的发展。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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