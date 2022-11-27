新华社日本奈良11月27日电 通讯：唐乐回响——日本奈良奏响中日千年文化交流和谐乐章

新华社记者郭丹 杨光

“此曲只应天上有，人间能得几回闻。”身着唐装的乐人演奏横笛、排箫等十多种唐代乐器，华丽炫目的螺钿紫檀五弦琵琶展现在观众眼前，跨越千年的美妙乐曲在日本奈良奏响。

为纪念中日邦交正常化50周年，中国驻大阪总领馆与日本奈良国立博物馆日前联合策划举办“天平乐府·正仓院乐器之复原彩响”演奏会。

演奏结束，多名日本观众兴奋地告诉记者，“我能感受到自己听的就是1000多年前的音乐”“令人感动，太了不起了”“这是真正的唐乐，有鲜明中国特色，曲调明快、节奏紧凑。”

“这些古代乐谱、乐器是中华文化瑰宝。作为职业音乐人，我有责任将它们复原，让世人听到千年前的音乐。”日本生活40余年的华人音乐家刘宏军如是说。

刘宏军曾随日本顶级音乐家学习交响乐和民族音乐，邂逅奈良正仓院镇馆之宝——螺钿紫檀五弦琵琶等唐代乐器，下决心复原古乐器、破译古乐谱。经过十多年研究，刘宏军终于成功复原第一批古乐器，破译《敦煌琵琶谱》《五弦琵琶谱》等古乐谱。他还在日本找到多位高水平民族乐器演奏者，并于1993年成立“天平乐府”乐团排练演出。

“五弦琵琶的丝弦由蚕丝制作，音品只有5个，音色没有现代琵琶那么明亮、音域也比较窄，但音色更加柔美，这正是其魅力所在。”1998年加入“天平乐府”的五弦琵琶演奏者邵容告诉记者。

谈起在“天平乐府”演出的感受，横笛演奏者古川春奈说：“这不是简单吹奏复原古乐器，而是跨越千年、不同文化间的音乐交流。”

日本资深纪录片导演、原东京艺术大学特聘教授井上隆史为此次演出忙前忙后。他说：“‘天平乐府’演奏的乐器来自中国唐朝，‘天平乐府’演奏者来自日中两国。此次奈良演出是中日文化交流与交融的体现。”

中国驻大阪总领事薛剑说：“这是一场跨越时空的演出，也是中日两国共同享有的精彩。文化交流是中日两国交流中的重要组成部分。面向未来，中日应在文化交流方面下更大功夫，巩固两国人民心中的精神价值纽带。”

(责编：燕勐、徐祥丽)