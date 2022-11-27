新华社瓦莱塔11月26日电 通讯：中国医疗队让越来越多马耳他人接受中医康复治疗

新华社记者陈文仙

记者日前走进位于马耳他保拉市的地中海地区中医中心时看到，中医成为当地颇受欢迎的健康护理和康复治疗方法。在马耳他执教的意大利足球教练安德烈亚·皮萨努说：“中医对我有很大帮助。”

皮萨努在做完针灸和拔罐治疗后表示，中国医生的高超技术让他爱上了中医，每周一次的治疗明显缓解了颈椎病和腰椎间盘突出带来的疼痛。他计划带母亲、妻子一起来就诊。

地中海地区中医中心于1994年由中国和马耳他政府合作成立，由江苏省卫生健康委员会派遣医疗队开展诊疗工作。2008年中医中心在马耳他国立圣母医院设立了中医科。截至目前，中国已派出18期援马医疗队，累计治疗患者20多万人次。

51岁的奥兹·利诺是马耳他的一名音乐人，经常登台演唱，但是坐骨神经痛让他饱受折磨。他不想服用可能给身体带来较大副作用的止痛药，于是走进了中医中心。

“在过去的一年半里，我难以长久站立，走路时腿很痛。我试过不同的疗法，但没有真正帮助我。大约两个月前，我第一次接受中医治疗，很快就可以正常行走了。”利诺兴奋地对记者说。

57岁的安克·劳特博恩来自德国，10年前患有严重的下肢神经方面的疾病，甚至不能正常坐着，更无法正常行走。中医帮她消除了病痛，她被深深折服，从此踏上了学习中医之路。

“我最初在德国从德国医生那儿学习针灸，但我也想从中国医生那儿学习，看看有什么不同。这里的中国医生非常友好、非常能干，拥有很多临床经验，我颇感惊讶，这是我学习的好机会。”正在中医中心学习的劳特博恩说。她感激中国医生的耐心讲解和细心指导。

第18期援马耳他医疗队队长董晓燕对记者说：“受环境影响，马耳他当地各种疼痛患者较多。止痛恰恰是我们针灸非常擅长的地方。从就诊患者的反馈来看，绝大多数的治疗效果都非常明显，当地民众对针灸治疗的接受程度也较高。”

据她介绍，近30年，一批又一批援马医疗队员凭借精湛的医术在当地赢得了良好口碑。中医中心现在实行预约制，每天大约有20到30名病人。未来，董晓燕希望能够利用各种机会，为马耳他民众开展更多的义诊，在当地进一步推广中医。

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