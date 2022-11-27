新华社华盛顿11月25日电 记者手记：高通胀给美国“黑色星期五”蒙上阴影

新华社记者邓仙来 许缘

“选购假日礼物的挑战越来越大，因为所有商品都涨价了！”美国北卡罗来纳州居民玛丽·莱夫勒的感慨代表了不少工薪阶层的心声。居高不下的通胀和不断飙升的利率，给今年美国“黑色星期五”购物日蒙上阴影。

11月25日，人们在美国纽约梅西百货内购物。（新华社发，郭克摄）

“黑色星期五”是美国长达一个多月假日购物季的开始。这一天，美国各大商家集中打折促销，吸引消费者选购价廉又心仪的商品。11月25日是今年的“黑色星期五”。记者当天在弗吉尼亚州一家奥特莱斯商城发现，与以往美国人任性“买买买”的场景不同，折扣力度稍微小一点的店铺门可罗雀。

25岁拉美裔小伙埃尔南德斯告诉记者，今年大多数收入都花在了吃饭和汽油上，“要不是逛的这几家店折扣在50%以上，我可真舍不得买”。

美国消费者越来越精打细算，一方面由于薪资缩水、负债攀升，另一方面来自通胀高企带来的物价压力。

穆迪分析公司公布的数据显示，美国家庭10月在相同商品和服务上的开销相比去年同期增加433美元，但今年前10个月，剔除通胀因素后的平均时薪缩水了2.8%。美国劳工部11月早些时候公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，同比增长7.7%。

支出增大、收入减少，令美国消费者购买力大幅下降。在这种背景下，美国家庭债务总额今年第三季度暴涨3510亿美元，是2007年以来最大增幅。

密歇根大学日前发布的调查数据显示，11月美国消费者信心指数环比下降5.2%，同比下降15.7%。

美国全国广播公司近期一项调查显示，67%的受访者表示因为通胀难以买到心仪之物，69%则担心经济衰退会限制消费能力。调查还显示，通胀对低收入者的负面影响更为显著。

在美国消费者中，工作年限短、财富积累少的年轻人日子尤其难过。全国广播公司的调查显示，18岁至34岁的年轻人中，73%担心通胀导致他们无法买到想要的物品。主要面向年轻消费者的时尚服装品牌美国鹰牌服饰公司首席执行官杰伊·朔滕施泰因也表示，通胀对年轻人影响更显著，公司不得不拿出相比以往更大的促销力度，才能吸引到消费者。

消费者日子不好过，商家也倍感压力。从数据来看，不少机构预测今年假日购物季销售额同比将有小幅上升。但如果将通胀率考虑在内，实际销售额或不及去年水平。

沃尔玛、塔吉特、亚马逊等零售商纷纷表示，食品和汽油价格上涨令家庭预算“吃紧”，导致玩具、家具和小家电销量不及以往。不少零售商下调了对今年假日购物季的销售预期。

梅西百货首席执行官杰夫·金尼特发现，10月底以来，顾客普遍“只逛不买”。沃尔玛首席财务官约翰·雷尼指出，由于储蓄减少，很多低收入美国人连生活必需品都负担不起，更不会购买非必要商品。

(责编：燕勐、徐祥丽)