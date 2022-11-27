新华社北京11月26日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯侦查委员会日前声称，至少有25个国家向乌克兰供应武器，其中21个是北约成员国。乌克兰临时被占领土一体化事务部25日晚发布消息说，当天第一批赫尔松市居民乘坐免费疏散火车离开赫尔松。

——俄罗斯侦查委员会24日在其官方网站发布消息说，至少有25个国家向乌克兰供应武器，其中21个是北约成员国。此外，该委员会已发现来自54个国家的约1000名外国雇佣兵为乌军作战。

——乌克兰临时被占领土一体化事务部25日晚说，当天第一批100名赫尔松市居民乘坐免费疏散火车离开赫尔松，并将在抵达赫梅利尼茨基后获得救助金、免费住宿和人道主义援助。该事务部还呼吁赫尔松居民乘坐大巴撤离到敖德萨、尼古拉耶夫和克里沃伊罗格并在当地换乘疏散车辆前往更安全地区。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25日表示，俄方将乌克兰总统泽连斯基日前有关希望“通过非军事手段”归还克里米亚的言论视为分裂俄罗斯领土，对此言论不可能有其他理解。与此同时，该言论再次表明，乌方没有准备好、不愿意也没有能力通过非军事手段解决问题。

——据俄罗斯总统网站24日发布的消息，俄总统普京当天与俄政府下属的保障俄武装力量需求协调委员会成员进行视频会晤时说，俄军工综合体应该与武装力量密切互动，做好国防采购并为国防工业发展制定长期任务。他同时要求，不仅要增加武器装备的供应数量和种类，还要提高其质量。

——今日俄罗斯通讯社24日援引俄罗斯国防部的消息说，经过谈判，50名俄罗斯军人当天从乌克兰方面控制的区域获释。俄方没有透露释放了多少乌方人员。

——乌克兰总统泽连斯基25日晚在视频讲话中说，截至当晚，基辅市和乌大部分州继续停电，全国面临停电的居民人数已从23日的1200万人减少至600万人。

——美联社日前发文说，其本月15日发出的一篇报道错误地称俄罗斯导弹实施了当天发生在波兰东部、造成2人死亡的袭击。美联社表示，这是一个极为糟糕的错误，国家安全记者詹姆斯·拉波塔被认为负有主要责任，已被解雇。拉波塔在出错的报道中引用了一名美国高级情报官员的话，该官员匿名称，俄罗斯导弹落入波兰境内并造成2人死亡。该报道已被美联社撤回。（参与记者：黄河、刘恺、颜亮、孙丁、李东旭、李铭）

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