新华社耶路撒冷11月25日电（记者吕迎旭 王卓伦）中国队25日在耶路撒冷举行的2022年国际棋联男子世界团体赛决赛中击败乌兹别克斯坦队，获得冠军。这是中国队继2015年和2017年后第三次夺冠。

11月25日，中国队选手在颁奖典礼上合影。新华社/基尼图片社

决赛根据赛制进行两轮较量，首轮白金石战胜沙姆西丁·沃希多夫，另外三局打成平局；次轮，李荻战胜奥尔蒂克·尼格玛托夫，而另外三局再次以平局告终。最终，中国队两轮比赛均以2.5：1.5获胜，夺得冠军。

西班牙队战胜印度队获得铜牌。

中国国际象棋队此次派出温阳、许翔宇、白金石、卢尚磊、李荻五位棋手出征。其中特级大师温阳担任领队兼队员，其余四名年轻队员均是首次参加该项赛事。小组赛他们四胜一平，以小组第一身份晋级，四分之一决赛淘汰了波兰队，半决赛中战胜了西班牙队。

温阳告诉新华社记者，此次参赛的中国棋手非常年轻，这是他们第一次参加如此高级别的比赛，获得冠军“做梦都没有想到”。但是，获得这样的成绩也并不意外，因为棋手们赛前训练非常刻苦。

许翔宇表示，此次参赛的棋手都是奥赛的前几名和各大洲的冠军，赛前中国队并不被看好，总积分排名并不靠前，但取得如此好的成绩取决于良好的团队合作，“我们每个人都在尽力下好每一步棋，打好每一场战役”。

国际棋联总干事苏托夫斯基在颁奖典礼上表示，中国队此次亮相国际赛场让人“惊艳”，“他们的水平仍然保持得这么好”。

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