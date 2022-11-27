人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

国象男子世界团体赛中国队夺冠

2022年11月27日10:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷11月25日电（记者吕迎旭 王卓伦）中国队25日在耶路撒冷举行的2022年国际棋联男子世界团体赛决赛中击败乌兹别克斯坦队，获得冠军。这是中国队继2015年和2017年后第三次夺冠。

11月25日，中国队选手在颁奖典礼上合影。新华社/基尼图片社

　　决赛根据赛制进行两轮较量，首轮白金石战胜沙姆西丁·沃希多夫，另外三局打成平局；次轮，李荻战胜奥尔蒂克·尼格玛托夫，而另外三局再次以平局告终。最终，中国队两轮比赛均以2.5：1.5获胜，夺得冠军。

　　西班牙队战胜印度队获得铜牌。

　　中国国际象棋队此次派出温阳、许翔宇、白金石、卢尚磊、李荻五位棋手出征。其中特级大师温阳担任领队兼队员，其余四名年轻队员均是首次参加该项赛事。小组赛他们四胜一平，以小组第一身份晋级，四分之一决赛淘汰了波兰队，半决赛中战胜了西班牙队。

　　温阳告诉新华社记者，此次参赛的中国棋手非常年轻，这是他们第一次参加如此高级别的比赛，获得冠军“做梦都没有想到”。但是，获得这样的成绩也并不意外，因为棋手们赛前训练非常刻苦。

　　许翔宇表示，此次参赛的棋手都是奥赛的前几名和各大洲的冠军，赛前中国队并不被看好，总积分排名并不靠前，但取得如此好的成绩取决于良好的团队合作，“我们每个人都在尽力下好每一步棋，打好每一场战役”。

　　国际棋联总干事苏托夫斯基在颁奖典礼上表示，中国队此次亮相国际赛场让人“惊艳”，“他们的水平仍然保持得这么好”。

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部