人民网北京11月25日电 （记者苑基荣）2022年11月25日，由中国人民对外友好协会主办、山东省人民对外友好协会承办的“第二届中非未来领袖对话”以视频方式成功举办。山东省政协副主席唐洲雁、中国人民对外友好协会副会长姜江、塞内加尔驻华大使伊布拉伊玛·锡拉出席并致辞，中国人民对外友好协会亚非工作部副主任栾宇滔主持。中国非洲人民友好协会理事单位代表以及来自中国和非洲35国的青年代表近300人线上出席活动。

唐洲雁盛赞中非传统友谊，介绍了山东省与非洲各领域务实合作成果，表示在中非各届友好力量的推动下，山东对非经贸合作日益加强，医疗援助持续谱写佳话，教育合作不断推进。面向更加美好的明天，中非应着力培育合作新力量、拓展合作新机遇、共建发展新未来，深化双方在地方、友城、青年、新兴产业等各领域友好互利合作。期待中非青年通过此次对话活动，深入探讨青年在新时代中非合作中的使命与担当，广泛凝聚共识，共同谱写山东与非洲、中国与非洲务实合作新篇章。

姜江通过讲述中国援非医疗队、坦赞铁路和非洲国家支持恢复中国在联合国合法席位等历史事件，回顾了中非友好交往历程，表示中非关系之所以经受住国际风云变幻考验，历久弥新，关键在于双方坚持以元首外交为引领，推动中非关系行稳致远；坚持平等相待，以真实亲诚理念厚植人民情谊；坚持发展为民，以务实合作惠及民生福祉；坚持民心相通，以人文交流赓续传统友谊；坚持相互支持，共同践行真正的多边主义和维护发展中国家利益。姜江希望中非青年接过中非友谊的接力棒，进一步加强交流合作、增进相互了解，携手为构建新时代中非命运共同体贡献青春力量。

锡拉表示，世界的未来属于年轻一代，青年对建设更加美好的世界至关重要。非中领导人都高度重视青年发展，中非合作论坛第八届部长级会议成果文件中多处提及青年。“中非未来领袖对话”活动致力于为非中青年搭建深度对话平台，是落实双方领导人共识的重要举措。期待同中方在中非合作论坛和全球发展倡议框架下加强青年领域经验交流，激励青年为构建人类命运共同体作出更大努力。

11名中非各领域青年代表聚焦“贡献青春力量 开创人类更加美好的未来”主题，围绕构建人类命运共同体、中国式现代化的世界意义、落实全球发展倡议三个议题，结合自身学习和工作经历分享了思考与感悟，一致认为人类命运共同体理念体现了中非文化的共同价值追求，中国式现代化将为中非合作共赢提供新机遇，全球发展倡议契合非洲和广大发展中国家的需要。双方愿携手努力，传承传统友谊，深化务实合作，以实际行动构建更加紧密的中非命运共同体。

“中非未来领袖对话”活动由中国人民对外友好协会于2021年发起创办，旨在为中非青年搭建平等对话、结伴同行、交流思想、对接行动、共创未来的新平台。活动被纳入中非合作论坛第八届部长级会议成果文件《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022-2024）》。

(责编：燕勐、杨牧)