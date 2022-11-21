新华社巴西马利亚迪尼亚11月21日电（记者赵焱 陈威华）在巴西北部托坎廷斯州，有一个名为马利亚迪尼亚的小乡村，它是一个由奴隶制时期出逃奴隶（基隆布人）定居而成的村落，现在的村民都是当年“逃奴”们的后人。类似的村庄通常位于交通不便的密林或荒野中，人们生活相当贫困。

然而自去年以来，随着一座水果加工厂正式运营，马利亚迪尼亚村里女性的生活发生了巨大变化。村民马莱娜日前坐在家里新添置的沙发上向新华社记者讲述了自己生活的转变。

“工作前后的生活改变可以用从白水到红酒来形容。”马莱娜说，“以前我是个家庭主妇，但从去年起我有了工作，现在，我用自己挣的钱买了沙发、冰箱，不需要分期付款就可以买手机，我家房子外墙也开始刷水泥，可以说梦想都一一实现了。家里还通了网络，我学会了上网联系业务、采购和推销。”马莱娜一边带着记者参观自己的家，一边说个不停。

2022年10月4日，在巴西托坎廷斯州马利亚迪尼亚，水果加工厂工人马莱娜在家中使用新买的电脑。新华社记者 王天聪 摄

马莱娜工作的水果加工厂是中国国家电网巴西控股公司（国网巴控）赞助兴建的，属于公司基础环保计划的一个项目，目前有10名工人，其中9人是女性。

国网巴控环境、社会和企业治理协调人安妮·德阿莫林告诉记者，在巴西第二大水电站美丽山水电站二期输变电项目建设期间，由于输电线路经过该村庄附近，建设人员与村民座谈，了解到当地有大量果树，村民们想建水果加工厂，但是当地水质不好。于是，国网巴控决定帮助该村打两口井，既可提供优质水源，也可以把水果加工厂建起来。

德阿莫林说：“经过努力，我们得到建设工厂的环保许可，并纳入公司基础环保计划中。我们希望通过这一项目让村庄获得可持续发展。”

2022年10月4日，在巴西托坎廷斯州马利亚迪尼亚，工人采摘水果。新华社记者 王天聪 摄

2018年11月，国网巴控帮助该村完成了工厂厂房建设，从2019年开始对村民进行从采摘水果到使用机器等培训。2021年初，工厂获得营业许可，同年8月正式投入运营。工厂生产的果浆来自针叶樱桃、芒果、菠萝、百香果等当地出产的水果。

食品工程学家格拉谢拉·帕卢多是国网巴控签约聘请的专家，负责教授当地村民制作果浆。她对村民进行新鲜水果保存、水果加工、标准化包装、保质期控制等培训，也帮助他们联系采购商。

“虽然来这里的路不好走，要花费很长时间，但这一切都是值得的。”帕卢多说，“因为我看到她们不再依赖丈夫，能用劳动养家，她们是女性、黑人、基隆布人，远离城市，几乎是被社会遗忘的一群人，但现在都成了家里的顶梁柱，我为她们感到自豪。”

2022年10月4日，在巴西托坎廷斯州马利亚迪尼亚，食品工程学家格拉谢拉·帕卢多（右）和工人一起工作。新华社记者 王天聪 摄

水果加工厂出产“基隆布果园”牌果浆。巴西国家供给公司已与工厂签约，使该品牌果浆可以供公立学校的小学生加餐时饮用。此外，工厂还与一些酒店和私立机构签约供货。水果加工厂工人的年均收入可达8000雷亚尔（约合1.1万元人民币）左右。

由于马利亚迪尼亚村所处的多树草原地区昼夜温差大，有利于糖分贮藏，果浆的味道好，产品销路很快打开，订货量大时还需到附近市场购买水果进行补充，因此，马莱娜想在自家地里再种一些果树。

“我对中国企业只有感谢！我们希望工厂规模越来越大，产品销得越来越远，我相信只要有愿望，通过努力就一定能实现。”马莱娜说。

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