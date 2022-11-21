人民网莫斯科11月21日电 （记者隋鑫）11月19日，中俄体育交流年主题交流活动——由中国昆仑鸿星冰球队对战莫斯科迪纳摩冰球队的中俄冰球友谊赛在莫斯科迪纳摩体育场举行。驻俄大使张汉晖、俄体育部长马特钦出席开幕式并致辞。莫斯科迪纳摩冰球俱乐部主席沃罗宁、中俄友协副会长周立群及中俄两国观众共七千余人出席活动并观赛。

驻俄大使张汉晖会见中国国家冰球集训队队员。驻俄罗斯大使馆供图

开幕式前，张汉晖亲切会见了中国国家冰球集训队队员，代表使馆对中国冰球队到俄集训表示热烈欢迎，高度肯定中国冰球队在北京冬奥会赛场上顽强拼搏、超出预期的优异表现，勉励队员们在俄期间再接再厉，努力克服疫情影响，狠练实干，在交流中切磋技能，在实战中提升水平，积极展现中国体育健儿的良好风貌，为推动中俄体育事业发展、增进两国传统友谊作出更大贡献。

驻俄大使张汉晖会见俄体育部长马特钦。驻俄罗斯大使馆供图

张汉晖在随后会见马特钦时表示，在两国元首战略引领下，包括体育在内的中俄各领域交流合作保持蓬勃发展良好势头，有力促进了两国人民的传统友谊。在中俄体育交流年框架内，双方除冰球外还可以加强足球、网球等体育项目交流，同时借助上海合作组织、金砖国家等平台，共同举办国际性体育赛事，不断提升两国体育竞技水平，促进体育事业发展。

马特钦高度赞赏中方在国际体坛旗帜鲜明地反对体育政治化，期待两国在体育领域开展更紧密合作。马特钦部长表示，明年叶卡捷琳堡市建城300周年之际，俄将举办世界体育青年联欢节，欢迎中国体育健儿积极参加，同时预祝明年将在中国成都举办的世界大学生运动会取得圆满成功。

张汉晖大使和马特钦部长共同为比赛开球。驻俄罗斯大使馆供图

冰球场馆内座无虚席，中俄两国民众早早来到现场，共同期待赛事开启。张汉晖在开幕式致辞中表示，体育领域合作一直是中俄人文交流的重要组成部分。近年来，双方成功举办了一系列丰富多彩的体育交流活动，体育合作已然成为中俄人文领域最活跃的元素，为增进两国民心相通发挥着越来越积极的作用。今年2月普京总统访华并出席北京冬奥会开幕式期间，两国元首共同宣布启动2022—2023年中俄体育交流年，更加凸显体育交流在传承中俄世代友好、推动中俄关系发展中的特殊重要意义。

张汉晖指出，冰球是一项集速度与技巧为一体的强对抗性运动。俄罗斯是冰球传统强国，曾多次获得奥运会、世锦赛冠军。近年来中国大力发展冰雪运动，去年中国国家冰球队曾在俄罗斯进行为期5个月的训练，积极借鉴俄冰球运动优势，提高对战水平，取得显著成绩。莫斯科迪纳摩冰球俱乐部是俄组建历史最悠久、实力最强劲的球队之一，昆仑鸿星冰球俱乐部则是中国实力最强大的冰球队伍，预祝中俄冰球健儿在赛场上赛出水平，赛出风格，赛出友谊！

马特钦在致辞中表示，俄中都是世界体育大国，两国各项赛事联盟之间一直保持着密切往来与合作。此次俄中冰球友谊赛作为中俄体育交流年框架内的一项重要活动，为两国运动员搭建了交流切磋的重要平台，必将有力带动交流年其他活动积极开展。冰球运动在俄中两国都备受欢迎，希望今后更多举办此类赛事，增进彼此友谊。预祝球员们在冰场上努力拼搏，展现自我！

赛场精彩瞬间。驻俄罗斯大使馆供图

友谊赛在中俄两国雄壮的国歌声中拉开帷幕。张汉晖大使和马特钦部长走上冰场，共同为比赛开球。在观众一阵阵的欢呼声中，比赛一开始即进入高潮，双方你来我往，激烈对抗。赛场上运动员们奋力拼搏，力量与激情激烈碰撞，比赛与友谊完美融合。观众加油呐喊之声此起彼伏，中国小朋友还在中场休息时歌唱《我爱你中国》等歌曲加油助威。在经过三节异常胶着的较量后，最终昆仑鸿星冰球队以3：5惜败于实力强劲的莫斯科迪纳摩冰球队。赛后双方队员友好握手拥抱，观众们共同起立，为两国队员的精彩优异表现热烈鼓掌。

张汉晖大使和马特钦部长还共同出席新闻发布会，就中俄体育合作、人文交流等问题回答了提问。

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