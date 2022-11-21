新华社北京11月21日电 《经济参考报》日前刊发廖冰清的文章《下行风险积聚欧洲经济前景持续走弱》。文章摘要如下：

由于能源价格和生活成本不断上涨令民众倍感压力，近期多个欧洲国家频现大规模罢工和游行，从侧面反映了欧洲严峻的经济形势。在能源危机愈演愈烈、通胀水平不断上涨的背景下，欧洲经济前景仍然不容乐观。

欧盟统计局最新数据显示，10月欧元区通胀率按年率计算达10.7%，再创历史新高，欧元区19个成员国中有11个通胀率达两位数。

一方面，疫情导致了供应链瓶颈，推升消费者价格。另一方面，自乌克兰危机以来，欧美国家对俄罗斯多领域制裁持续升级。受此影响，俄罗斯对欧洲能源出口骤降，欧洲陷入能源供应困境，供应链也进一步受到挤压。此外，随着美元走强，欧盟进口商品，尤其是进口量巨大、以美元计价的关键原材料价格将变得更高，这可能进一步推升欧洲国家通胀水平。

事实上，价格压力已经蔓延到欧洲国家各行各业，影响民众生活。

由于能源价格和物价暴涨，欧洲家庭电费、燃气费及食品开销大幅增加。生活成本上涨严重削弱了民众消费能力，进而影响到欧洲消费前景。荷兰国际集团指出，消费者信心接近历史低点，近几个季度零售销售额已呈下降趋势。

能源危机和高通胀正导致欧洲经济前景持续恶化。能源价格飙涨给欧洲工业带来沉重打击，而随着利率上升和经济前景不确定性增强，投资预期也在不断减弱。

由于天然气和电价暴涨，欧洲国家不少能源密集型企业减产甚至停产，钢铁、玻璃、造纸、化肥等行业遭受冲击尤为严重。

德国基尔世界经济研究所副所长斯特凡·科茨警告，从经济发展趋势上看，“一场雪崩”正在到来。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯则表示，欧盟经济正迎来一个转折点。欧洲各国人民艰难应对生活成本上升，企业正失去竞争力，明年经济前景走弱。

欧盟委员会11日发布2022年秋季经济预测报告，称欧盟、欧元区和大多数成员国经济预计在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度经济活动将继续萎缩。

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