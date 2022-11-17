新华社北京11月16日电 美国一家联邦地区法院法官15日裁定，美国政府一项以防疫为由快速驱逐移民的法令不合法，应停止实施。

华盛顿联邦地区法院法官埃米特·沙利文在49页的裁决书中说，这项移民快速驱逐令“武断且随意”，违反联邦法规，没有充分考虑政策对移民的影响、是否有其他替代措施等因素。

这项移民快速驱逐令2020年3月开始实施时，正值新冠疫情暴发初期。时任美国总统唐纳德·特朗普政府援引《美国法典》中涉及公共卫生和公民权利的相关规定，以防范疫情为由，对试图跨越陆路边境进入美国的移民实施集体驱逐，而无需对他们的具体情况和保护要求作单独评估。

这项政策导致遭驱逐和抓捕的移民数量大幅增长。据美联社报道，这项措施实施至今，美国已驱逐移民超过240万人次，多为试图经墨西哥进入美国的拉美国家移民。

移民快速驱逐令原定今年5月23日到期失效。美国疾病控制和预防中心4月初宣布，美国不需以“保护公众健康”为由继续实施这项措施。

然而，围绕该法令的司法博弈并未停止。美国20余州组成联盟提起诉讼，阻止民主党籍总统约瑟夫·拜登领导的政府终结这一驱逐令。路易斯安那州一家联邦地区法院5月裁定，这项政策继续有效。

美国民权联盟则代表寻求避难的移民向华盛顿联邦地区法院提起诉讼，控告美国国土安全部和边防巡逻队“草率驱逐”并无新冠病毒感染迹象的移民，指认政府将保护公众健康的法律条款用作移民管控工具。

美国民权联盟律师李·格伦特说，移民快速驱逐令“不人道且完全出于政治考虑”。

美联社评论，最新裁决与5月截然不同，可能“颠覆”美国边境管控举措。路透社认为，这一裁决将增加拜登政府应对创纪录越境人次的难度。

司法部申请把最新裁决生效日期定在12月21日，以便相关部门有足够时间调整边境管控措施和资源。申请已获批准。

据法新社报道，拜登政府尽管打算终止移民快速驱逐令，但同时也一直依靠这项政策来遏制南部边境持续增长的非法越境潮。在本月8日中期选举前，移民问题成为共和党抨击民主党的主要议题之一。

墨西哥议会众议员罗莎·玛丽亚·冈萨雷斯认为，美国叫停移民快速驱逐令对墨西哥而言是“双刃剑”，一方面可能有助减少因美方驱逐而聚集在墨西哥北部边境地带的移民，但另一方面可能鼓励更多人取道墨西哥北上美国。（郜婕）

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