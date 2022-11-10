新华社柏林11月10日电 题：德国人士积极评价朔尔茨总理访华

新华社记者

德国总理朔尔茨于4日对中国进行正式访问。他是中共二十大召开后首位来访的欧洲领导人，这也是他就任以来首次访华。

德国多位受访人士积极评价朔尔茨的此次访华，认为此访增进了德中双方了解和互信，深化各领域务实合作，期待两国共同努力，构建面向未来的全方位战略伙伴关系，推动中德、中欧关系取得新的发展，为世界和平与发展作出更多贡献。

“对华合作事关德国繁荣福祉”

“此访为进一步扩大德国与中国的经济、政治合作明确了方向。”曾就读于北京大学的德国知名汉学家梅希特希尔德·洛伊特纳（中文名罗梅君）说。罗梅君长期致力于中国现代发展史的国际研究。她表示，面对气候变化、粮食安全等全球性挑战，加强合作非常重要。德国和中国作为致力于维护多边主义的大国，可发挥重要作用，推动建设更加和平、公正的世界。此访也是德国独立外交政策的重要宣示，即世界需要多极化格局，德方反对搞阵营对抗。

德国黑森州政府欧洲及国际事务司前司长、中国问题专家迈克尔·博尔希曼（中文名博喜文）表示，朔尔茨此访充分体现德国对与中国加强共赢合作的期待。德中建交50年来，两国在经贸领域合作成果丰硕，面对当前全球诸多挑战，中国将是帮助德国经济企稳的“稳定之锚”。

成立于1829年的德国钢铁企业威尔斯集团中国分公司商务总经理马克·维泽（中文名威马克）连日来一直密切关注朔尔茨访华。威马克表示，期待德中双边关系迈上新台阶，中国市场因其潜力和活力吸引德企扎根发展，“双循环”新发展格局更让人看到了中国市场的巨大潜能。

原德国统一社会党中央委员会总书记、民主德国国务委员会主席埃贡·克伦茨认为，中国是德国最大贸易伙伴，对华合作事关德国繁荣福祉。中国已经成为世界上最富活力的国家，德中关系重要性不言而喻，期待两国关系越来越好。

“对中国市场中长期前景感到乐观”

宝马集团董事长奥利弗·齐普泽此行作为企业代表团成员随访，他对继续深化双边经贸合作表示期待。他说，创新和贸易已经成为德中两国经济合作的重要纽带。“我们对中国市场中长期前景感到乐观。宝马集团坚定不移致力于中国市场，将继续与当地企业建立双赢的伙伴关系。”

谈及未来进一步拓宽合作领域，威马克说，当今全球钢铁行业都面临去碳化挑战，这也是德国钢铁企业与中国加强在可持续发展领域合作的契机。

德国智库能源观察学会主席汉斯-约瑟夫·费尔说，朔尔茨访华正值全球变暖、化石原料短缺等全球性危机日益严重之时，国家间保持对话、寻找解决方案至关重要。他强调，中国是世界上扩大清洁可再生能源的“引擎”。在扩大可再生能源及其他环保技术方面，德中以往合作十分成功，期待两国和世界上其他国家继续加强和扩大环保技术交流与合作。

“一起努力才能找到应对全球性挑战的可行方案”

德国前国防部长鲁道夫·沙尔平日前在德国政治杂志《西塞罗》上发表文章说，朔尔茨此访无论对德国还是欧洲来说都十分重要。德国的发展得益于开放合作，德国的发展与稳定又同欧洲息息相关。德国、欧洲只有同中国一起努力才能找到应对全球性挑战的可行方案。

在欧中商业协会主席约胡姆·哈克曼看来，德国是中国在欧洲最大的投资及贸易伙伴，双方面对面深入交流、分享彼此看法，对于今后达成共同的目标具有重要意义。“朔尔茨此访的时机非常恰当和及时。”

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，朔尔茨此访对于欧中关系的发展非常重要。眼下，欧洲需要同中国合作，朔尔茨此访有助于为欧中未来合作搭建桥梁。

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