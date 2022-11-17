新华社曼谷11月17日电 （国际观察）携手应对挑战 加快经济复苏——亚太经济体盼亚太经合组织为区域发展注入新动力

新华社记者王亚光 毛鹏飞

亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议定于11月18日至19日在泰国首都曼谷举行，会议将聚焦发展、合作和亚太自贸区建设。本次会议是亚太经合组织成员领导人四年来首次线下聚首，具有特殊重要意义。

当前，亚太经济体正面临新冠疫情、高通胀、全球金融环境收紧、地缘政治紧张以及气候变化等诸多共同挑战，各方期待通过亚太经合组织平台凝聚共识，深化合作，促进经济复苏，推动区域经济一体化，为亚太乃至全球经济发展注入新动力。

倡导开放包容

开放是亚太合作的生命线。作为亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制，亚太经合组织自成立以来，领风气之先，坚持构建开放型世界经济，促进经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

亚太经合组织工商咨询理事会主席江盖·天努库尔在接受新华社记者专访时表示，亚太经合组织成员总人口超过世界的三分之一，贡献了全球约60%的国内生产总值，“如果每一个经济体都能合作开展贸易，将产生巨大的经济效益和能量”。

今年会议主题是“开放、联通、平衡”。对此，江盖表示，新冠疫情和地缘政治紧张局势的影响持续存在，亚太经合组织经济体应坚持开放和包容原则，避免政治干扰，促进自由贸易和包括数字基础设施在内的互联互通。

推动亚太自贸区建设议程也备受关注。2022年亚太经合组织高官会主席他尼·通帕迪表示，亚太经合组织成员是世界经济的重要引擎，亚太自贸区建设将为各经济体带来重大利好。

携手共迎挑战

新冠疫情的暴发重创世界经济，也对实现可持续发展目标造成负面影响。在应对疫情的同时，如何借“重启”经济的机会建立更具韧性和可持续性的未来，是包括亚太经合组织成员在内各方的共同愿望，也需各方共同努力。

“疫情让我们更加注重数字化转型，也让我们看到数字化对于推动贸易便利化方面的重要作用。”亚太经合组织秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚说，期待亚太经合组织成员进一步加强数字化和创新方面的投入，深化交流合作，进一步提升贸易自由化便利化水平，推动供应链韧性不断加强。

据江盖介绍，泰方作为轮值主席将向会议提交三个紧急议题——应对通货膨胀、粮食安全和气候变化。这些都是当前全球面临的共同挑战。江盖说，希望亚太经合组织经济体合力解决这些挑战。

皇家墨尔本理工大学澳大利亚亚太经合组织研究中心主任克雷格·埃默森认为，亚太经合组织经济体迫切需要疏通供应链，“尽早修复供应链受阻问题有助于缓解通胀压力”。

他尼表示，希望泰国提议的生物经济、循环经济和绿色经济模式的曼谷目标能获得通过，这将有助于亚太经合组织迈向“强劲、平衡以及具有可持续性、包容性和有韧性的未来”。

期待中国声音

亚太经合组织是亚太地区重要经济合作平台。中国加入这一组织31年来，始终倡导开放的地区主义，为构建开放型世界经济、支持多边贸易体制、引领经济全球化发挥积极作用。中方多次阐述共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体理念主张。面对各种复杂挑战，各方普遍期待中国方案为亚太地区合作和经济发展注入新动力。

澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院教授宋立刚说，当前全球许多国家和地区经济都增长乏力，通胀压力很大，发展中国家面临的挑战也非常大，中国推进高水平对外开放为世界经济复苏释放了积极信号。

在马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦看来，中国成功消除绝对贫穷，为发展中国家和地区提供了宝贵经验；中国是可再生能源领域的领先者，可以帮助其他发展中国家和地区向清洁能源转变，为缓解全球气候变化影响作出巨大贡献。

亚太经合组织工商咨询委员会前执行董事、新西兰国际贸易论坛执行董事斯蒂芬·雅各比说，中国通过推动《区域全面经济伙伴关系协定》和中新自贸协定升级议定书实施，以及积极申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，增强了亚太区域的一体化和包容性。“我们期待合作能够继续，中国继续扩大开放，共同解决疫情给经济带来的问题，惠及全球。”

泰国外交部国际经济事务司司长奇猜表示，“中国在推动区域经济一体化过程中起到的作用是如此重要，在这个时间点，我们需要中国在亚太、在全球引领这一进程。”（参与记者：郝亚琳、王琪、李晓渝、岳东兴、白旭、汪艺、卢怀谦、陈正安、宋宇）

(责编：宋心蕊、牛镛)