人民网雅加达11月16日电 （记者张杰）据中国铁路国际有限公司消息，印尼万隆当地时间16日，一列由中国铁路研发制造的高速铁路综合检测列车对雅万高铁德卡鲁尔站至4号梁场间线路进行了全面检测，获取的各项指标参数表现良好，这标志着中国和印尼合作建设的雅万高铁首次试验运行取得圆满成功。

雅万高铁试验运行巴厘岛与德卡鲁尔站直播连线现场。中国铁路国际有限公司供图

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142.3公里，最高运营时速350公里，于2018年6月全面开工建设，是“一带一路”建设和中国、印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准，由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头的中方施工联合体承建。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

目前，经过两国铁路建设者的共同努力，雅万高铁建设进展顺利，全线13座隧道全部贯通，箱梁架设工程完成，正线铺轨正有序推进；雅万高铁高速动车组和综合检测列车已研制完成；德卡鲁尔站至4号梁场间14公里线路建成，并成功开展了动车组列车在接触网带电情况下的热滑试验。

本次试验运行主要安排高速铁路综合检测列车对路基、轨道、通信、信号、牵引供电等系统进行了全面检测。该检测列车由中国铁路应用中国成熟的高速铁路基础设施综合检测技术，结合印尼当地运行环境，采用中国标准设计制造，最高检测时速385公里。列车在高速运行状态下，可检测轨道、接触网、通信、信号等设备状态和列车动力学响应等60余项参数，具备精准检测、故障诊断、实时报警、数据处理等先进功能，将为雅万高铁养护维修、保障运行安全提供有力支撑。试验运行结果表明，该区段工程各项指标参数表现良好，完全符合设计要求，为雅万高铁后续工程建设和开通运营奠定了坚实基础。

雅万高铁建成后，将极大改善当地交通状况、带动沿线经济社会发展，对深化中印尼两国务实合作、促进共建“一带一路”倡议和印尼“全球海洋支点”战略高质量发展，具有十分重要的意义。

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