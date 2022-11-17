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“基础四国”气候变化部长级会议在沙姆沙伊赫召开

2022年11月17日08:35 | 来源：新华网
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新华社埃及沙姆沙伊赫11月16日电 《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十七次缔约方大会（COP27）正在此间举行。15日，第三十一次“基础四国”气候变化部长级会议召开，与会部长交流了各国国内应对气候变化进展，并就共同推动COP27取得成功深入交换意见。

本次会议由南非环境、森林及渔业部长芭芭拉·克里西主持。巴西环境部长若阿金·莱特，印度环境、森林与气候变化部兼劳工与就业部部长布彭德·亚达夫，中国生态环境部副部长赵英民出席会议。

中方表示，“基础四国”持续引领各方坚持《公约》及其《巴黎协定》，是气候变化多边进程的重要力量，为维护发展中国家共同利益发挥了重要作用。“基础四国”在COP27期间共同发声，对凝聚发展中国家共识具有重要意义。COP27应当就发展中国家最为关心的适应和资金等议题取得积极成果。中方高度重视应对气候变化，采取调整产业结构、优化能源结构、建立市场机制、提高森林碳汇等强有力的政策措施并取得了积极成效，为应对全球气候变化作出了突出的中国贡献。中方围绕碳达峰、碳中和目标已构建完成“1+N”政策体系，将坚定不移地加以落实。

“基础四国”部长们表示，支持COP27主席国埃及举办一次成功的缔约方大会，支持“77国集团和中国”主席国巴基斯坦发挥团结发展中国家的积极作用。部长们一致认为，COP27应切实维护《公约》及其《巴黎协定》确立的目标、原则和制度安排，特别是“共同但有区别的责任”原则和自主决定贡献的制度安排。COP27以“落实”为主题，应倡导各方争取务实行动，在减缓、适应、资金以及损失和损害等领域取得均衡成果。发达国家应当率先大幅度减排，尽快兑现每年1000亿美元的资金支持承诺，提出适应资金翻倍路线图，并在此基础上进一步加大对发展中国家的资金支持。COP27应就全球适应目标的谈判取得实质性进展，为在COP28达成有力度、可操作的全球适应目标奠定坚实基础。

部长们支持在COP27启动“圣地亚哥损失和损害网络”，要求发达国家为网络运行提供充足的资金支持，支持按照“共同但有区别的责任”原则推动损失损害资金安排谈判取得积极进展。

会议审议通过了《“基础四国”在联合国气候变化沙姆沙伊赫大会上的部长级联合声明》。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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