新华社北京11月16日电 综合新华社驻外记者报道：波兰总统杜达和北约秘书长斯托尔滕贝格16日分别表示，没有证据表明15日发生在波兰东部边境地区的爆炸是蓄意攻击。俄罗斯国防部当天表示，俄军工专家根据波兰公布的照片确认，爆炸后残留的碎片属于乌克兰的S-300型防空导弹部件。

波兰总统杜达和总理莫拉维茨基16日在波兰国家安全局同部分部长级官员会面。杜达在会面后对媒体表示，没有任何证据表明发生在波兰东部边境地区的爆炸是对波兰蓄意攻击，造成爆炸的导弹可能是S-300型。“我们没有任何证据证明导弹是俄罗斯发射的，导弹有非常高可能性来自乌克兰武装部队。”

波兰国家安全委员会16日举行会议。莫拉维茨基在会上说，发生在波兰东部边境地区的爆炸很大可能是（乌方）拦截俄方导弹造成的，但“也不能排除其他可能性”。

北约16日在布鲁塞尔举行紧急会议商讨波兰东部边境地区爆炸事件。北约秘书长斯托尔滕贝格在会后记者会上说，我们正对事件进行调查，目前没有迹象表明这是蓄意攻击，也无迹象显示俄罗斯正准备对北约采取进攻性军事行动。斯托尔滕贝格说，北约初步分析认为，这起事件很可能是乌克兰为保卫其领土免受俄巡航导弹袭击而发射的防空导弹引起的，俄罗斯应承担事件的最终责任。

俄国防部发言人科纳申科夫16日通报说，俄军工专家根据15日晚波兰公布的照片确认，上述爆炸后残留的碎片属于乌克兰的S-300型防空导弹部件。科纳申科夫说，各类乌克兰发布的消息源和外国官员关于俄导弹坠入波兰居民区的报道是蓄意挑衅，目的是使局势升级。

乌克兰总统泽连斯基16日在社交媒体发文说，他与波兰总统杜达进行了通话，双方交换了信息并表示将查明事件真相。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克当天在社交媒体上表示，俄方蓄意策划了对波兰领土的导弹袭击。

波兰东部靠近乌克兰的边境地区15日发生2起爆炸，造成2人死亡。（参与记者：张章、赵冰、李铭、李东旭、任珂、陈琛）

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