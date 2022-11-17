新华社联合国11月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽16日表示，中方欢迎萨赫勒地区安全与发展问题独立高级别小组正式成立，期待小组立足安全与发展的关系，为应对地区挑战贡献智慧，提出务实可行的政策建议。

耿爽在安理会萨赫勒问题公开会上表示，萨赫勒地区是不可分割的安全共同体，只有同舟共济，团结一心，才能有效应对共同的安全威胁。中方支持萨赫勒国家强化政治团结，努力消除地区安全合作面临的障碍，恢复萨赫勒五国集团机制正常运转。萨赫勒和西非国家要统筹资源，加强协调，阻遏恐怖势力向几内亚湾沿岸国家蔓延趋势。中方支持联合国和非盟围绕萨赫勒问题开展联合评估，期待相关评估提出务实可行的建议，重新激活萨赫勒和西非整体反恐合作。

耿爽说，萨赫勒五国联合部队仍是地区反恐的重要力量，国际社会要支持其继续发挥有效作用。针对联合部队在武器装备、后勤补给、资金资源等方面面临的实际困难，国际社会特别是传统合作伙伴要继续提供有力支持，联合国马里多层面综合稳定特派团要继续发挥后勤支助作用。安理会要重视联合国秘书长古特雷斯提出的思路，认真研究通过联合国常规预算或维和摊款为萨赫勒联合部队提供资金支持。国际社会应结合地区国家需求，加大发展援助和人道援助，欧盟等主要出资方应继续加大财政援助，共同帮助地区国家走上可持续发展道路，铲除极端势力和恐怖主义滋生的土壤。

耿爽强调，中国是萨赫勒地区和平与发展事业的积极支持者，在中非合作论坛、共建“一带一路”、全球发展倡议等框架下，对地区国家提供力所能及的帮助。未来，中方将继续同国际社会一道，向萨赫勒地区国家提供可持续、可预期的支持和帮助，为实现地区持久和平和可持续发展作出更大贡献。

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