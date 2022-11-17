新华社埃及沙姆沙伊赫11月16日电 《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫举行。埃及政府和联合国环境规划署16日联合主办生物多样性主题日活动。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席国代表、中国生态环境部副部长赵英民出席活动，并就气候变化应对与生物多样性保护协同增效，以及“2020年后全球生物多样性框架”（“框架”）的达成和实施做出展望。

赵英民指出，生物多样性丧失和气候变化是全球面临的两大环境危机，二者在成因上密切相关，需要协同应对、系统治理。对此，中国已开展了大量富有成效的工作，取得了有目共睹的成绩。正在制定的“框架”是未来一个时期，特别是2030年前全球生物多样性治理的纲领性文件，是COP15第二阶段会议的重要预期成果。“框架”为我们加强“里约三公约”合作，协同应对全球生态环境挑战提供了契机和平台。

赵英民表示，经过四轮工作组磋商，“框架”磋商取得了一定进展，但在一些关键议题上尚存在较大分歧，谈判任务依然艰巨。作为COP15主席国，中国一直不遗余力地发挥领导力和协调作用，去年COP15第一阶段会议在中国昆明成功举行，中国国家主席习近平视频出席并发表主旨讲话，大会通过《昆明宣言》，为全球生物多样性保护进程注入了强大动力。期待各方秉持地球生命共同体的理念，充分展示灵活性，为达成“框架”相向而行，在关键议题上寻求折中方案，推动在COP15第二阶段会议达成兼具雄心和务实平衡的“框架”。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛、加拿大环境和气候变化部助理副部长塔拉·香农、土著信息网络组织执行主任露西·穆伦基、《生物多样性公约》自然与人行动议程负责人马努埃尔·维达尔，以及“框架”不限名额工作组共同主席巴西勒·范·阿夫尔和弗朗西斯·奥瓜尔致辞并感谢中国作为主席国为推动“框架”磋商发挥的巨大作用。

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