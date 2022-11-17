本报记者 吴乐珺 王 远 张梦旭

当地时间11月14日下午，习近平主席在印度尼西亚巴厘岛同美国总统拜登举行会晤。两国元首就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。接受本报记者采访的专家学者认为，在世纪疫情和百年变局交织、人类社会面临前所未有挑战的大背景下，中美元首探讨新时期两国正确相处之道，有利于推动中美关系重回健康稳定发展轨道，有利于中美协调合作，共同应对全球性挑战。

中国国际问题研究院院长徐步表示，元首外交是中美关系的“指南针”和“定盘星”，对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用。中美元首举行3年来首次面对面会晤，体现了双方对于发展双边关系的重视。“习近平主席强调，中美双方需要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，探讨新时期两国正确相处之道，是站在时代潮头和全人类福祉的高度引领中美关系发展，展现了中国领导人的天下情怀。”

南京大学国际关系学院执行院长朱锋表示，中美关系能否克服严重困难，重回健康稳定发展轨道，元首外交发挥着把舵定向的重要作用。中美元首就事关中美关系以及世界和平发展前景的重大问题进行坦诚、深入、建设性、战略性沟通，并责成双方工作团队跟进磋商，落实两国元首达成的重要共识，符合国际社会对中美处理好彼此关系的期待。

中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖表示，此次中美元首会晤正值两国各自完成今年国内重大议程，意义重大。中方始终致力于从积极的角度引领和塑造中美关系，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。美方明确表示，美中双方有共同责任向世界展示，美中能够管控分歧，避免和防止由于误解误判或激烈竞争演变成对抗甚至冲突。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯表示，通过这次会晤，中美双方对今后一段时间的两国关系发展进行了规划部署。在世界政治经济局势动荡不定的情况下，中美两个大国的元首举行面对面会晤，本身就是一个积极信号，能够为全球稳定增加信心，为实现共同发展增添动力。

习近平主席强调，中美是两个历史文化、社会制度、发展道路不同的大国，过去和现在有差异和分歧，今后也还会有，但这不应成为中美关系发展的障碍。任何时候世界都有竞争，但竞争应该是相互借鉴、你追我赶，共同进步，而不是你输我赢、你死我活。

朱锋说，中美两国只有承认、尊重彼此的不同，妥善管控分歧，中美关系才能健康稳定发展。中方提出中美应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，倡导中美双方应该正确看待对方内外政策和战略意图，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调。双方工作团队将按照两国元首确定的工作重点，保持对话沟通，管控矛盾分歧，推动交往合作，为中美关系增添正能量、装上安全阀，为动荡变革的世界注入稳定性和确定性。

徐步表示，在此次中美元首会晤中，中方强调台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。中方的表态将使美方进一步认识到，“以台制华”是行不通的，任何干扰中国统一进程的行为都必将遭到中国政府和人民的坚决反对。美方表示坚持一个中国政策，不支持“台独”，不支持“两个中国”或“一中一台”，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。

苏晓晖说，中方在会晤中希望美方言行一致，恪守一个中国政策和中美三个联合公报规定，履行“不支持‘台独’”的承诺，停止虚化掏空一中政策，约束制止“台独”分裂言行，不要让局势发展到不可收拾的地步。“明确我们的核心利益、红线，对于防止美方的战略误判具有积极意义。”

当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中美两国经济深度融合，面临新的发展任务，需要从对方发展中获益，这也是共同利益。全球经济复苏、应对气候变化、解决地区热点问题也离不开中美协调合作，这还是共同利益。双方应该相互尊重，互惠互利，着眼大局，为双方合作提供好的氛围和稳定的关系。

外交学院副院长高飞表示，当前，全球性挑战层出不穷，国际社会普遍希望中美共同应对各种全球性挑战。中美之间的和平合作符合双边利益，也符合世界的共同利益。

朱锋说，不能简单用竞争定义中美关系，合作始终是中美两国的最好选择。中美双方应努力使合作清单越拉越长，不要越缩越短。中美是世界前两大经济体，中美两国不冲突、不对抗、和平共处，在双边和多边领域加强合作，有利于各方，开辟的是中美双赢、世界共赢的未来。

徐步认为，中美两国元首同意继续保持经常性联系，同时责成两国外交安全团队持续开展战略沟通，落实达成的共识，同意双方团队就宏观经济政策、两国经贸等问题进行对话，共同努力推动《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会取得积极成果。协调落实在公共卫生、农业领域形成的两份合作文件，鼓励支持开展中美人文交流，扩大各领域人员往来，持续开展中美联合工作组磋商，解决更多具体问题。中美双方采取措施推进务实合作，有助于稳定中美关系，有助于两国实现和平共处、合作共赢，真正做到对历史、对世界、对人民负责。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)