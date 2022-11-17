中国主张立足当下，放眼长远，为推动国际社会共同解决全球发展中的重大现实问题、促进世界经济复苏指明方向

当地时间11月15日，二十国集团领导人第十七次峰会在印度尼西亚巴厘岛举行。习近平主席出席并发表题为《共迎时代挑战 共建美好未来》的重要讲话。习近平主席深刻分析当前国际形势，强调各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一时代课题，共渡难关，共创未来。中国主张立足当下，放眼长远，为推动国际社会共同解决全球发展中的重大现实问题、促进世界经济复苏指明方向。

当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。习近平主席在讲话中提出要推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，体现的是中方致力于推动各方聚焦发展议题、共促发展合作的一贯立场。西班牙首相桑切斯表示，习近平主席在二十国集团峰会上倡导团结合作应对全球挑战，推动更加包容的全球发展，我完全赞同。英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特称赞，中国是一个对促进全球可持续发展具有全面愿景和规划的大国，习近平主席关于普惠发展的理念“不仅切实可行，而且至关重要”。

推动更加包容的全球发展，必须以团结合作、同舟共济为基础。合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。以意识形态划线，搞集团政治和阵营对抗，以邻为壑、构筑“小院高墙”，搞封闭排他的“小圈子”，只会损人害己，破坏全球发展。推动更加普惠的全球发展，必须让发展成果更多更公平惠及各国人民。世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上。走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展，提供更多全球公共产品。大国要有大国的担当，都应为全球发展事业尽心出力。推动更有韧性的全球发展，必须以各国共同发展为前提。中方提出建设全球经济复苏伙伴关系，强调坚持发展优先、以人民为中心，始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切，体现出支持发展中国家发展、避免世界经济分化和不平衡复苏的远见卓识和责任担当。

习近平主席提出全球发展倡议，就是着眼全球共同发展的长远目标和现实需要。全球发展倡议得到100多个国家和国际组织支持，充分说明这一倡议的强大生命力和感召力。从成立“全球发展倡议之友小组”到举办全球发展高层对话会，从创设全球发展和南南合作基金到制定务实合作清单，中国以实际行动推动全球发展倡议落地走实。联合国秘书长古特雷斯表示，中方提出的全球发展倡议同联合国2030年可持续发展议程相契合。

一个更加公平、公正、合理的全球经济治理体系，是全球经济重回增长轨道并实现稳定发展的有力保障。中方第一个公开支持非盟加入二十国集团倡议，正是为了推动完善全球经济治理。中方就深化抗疫国际合作、遏制全球通胀、缓解发展中国家债务压力等提出具体主张，强调要坚决反对将粮食、能源问题政治化、工具化、武器化，撤销单边制裁措施，取消对相关科技合作限制，呼应了国际社会的普遍关切。中方强调要继续维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极推动世界贸易组织改革，推进贸易和投资自由化便利化，推动建设开放型世界经济，是支持世界经济开放发展的坚定力量。

踏上新征程的中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇。中国也将继续与各方携手合作，共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，开辟合作共赢的新境界。

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)