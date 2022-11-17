新华社印度尼西亚巴厘岛11月16日电

中华人民共和国和印度尼西亚共和国联合声明

（2022年11月16日 巴厘岛）

一、应印度尼西亚共和国总统佐科·维多多邀请，中华人民共和国主席习近平赴印尼巴厘岛出席二十国集团领导人第十七次峰会。11月16日，两国元首在亲切友好气氛中举行双边会晤，就中印尼双边关系、当前形势及有关重要问题交换意见，就加强中印尼全面战略伙伴关系和共建中印尼命运共同体达成新的重要共识。

二、中方祝贺印尼成功主办二十国集团领导人巴厘岛峰会，致力于发出二十国集团深化团结合作、携手应对全球性挑战的积极信号。印尼祝贺中国共产党胜利召开第二十次全国代表大会，致力于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

双方认为，中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体代表，都秉持以人民为中心的发展思想，理念主张相通，共同利益相连，前途命运攸关，将在中国实现全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标和印尼实现2045年建国百年目标历史进程中给予对方更强有力支持。双方将开展更高水平的治国理政经验交流，共同推进现代化建设，提升两国人民福祉，为全球和平、合作和发展事业作出更大贡献。

三、双方忆及2022年7月26日在北京发表的《中华人民共和国和印度尼西亚共和国两国元首会晤联合新闻声明》，一致决定秉承中华文明“敦亲睦邻”、“和而不同”的传统思想和印尼“互助合作”、“殊途同归”理念，遵循《联合国宪章》宗旨和原则、和平共处五项原则和万隆精神，共建中印尼命运共同体，打造发展中大国相互尊重、互利共赢的典范，共同发展的样板，公平正义的表率，南南合作的先锋。

四、为持续深化中印尼全面战略伙伴关系，并推动中印尼命运共同体建设落地走实，双方制定《中印尼加强全面战略伙伴关系行动计划（2022－2026）》，对两国未来五年各领域交往合作进行系统规划和部署。两国将保持元首引领，加强战略沟通，依托中印尼高级别对话合作机制等合作机制统筹推进各领域务实合作，夯实政治、经济、人文、海上合作“四轮驱动”新格局，加强区域和多边战略协同。

五、双方重申将坚持不干涉内政原则，继续在涉及国家主权、安全和领土完整等核心利益问题上相互坚定支持。印尼重申坚定奉行一个中国政策，继续支持两岸关系和平发展与中国和平统一。中国重申坚定支持印尼维护国家统一和领土完整的努力。

六、两国元首共同见证雅万高铁试验运行，高度肯定双方对接“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，推动雅万高铁这一基础设施旗舰项目取得积极进展。期待项目如期建成通车，促进当地经济社会发展，提升区域互联互通水平。双方都认为基础设施建设对发展中国家经济增长具有重要意义，一致同意持续推进高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作，建设好“区域综合经济走廊”、“两国双园”等新旗舰项目。

七、两国高度重视可持续发展合作，包括在全球发展倡议框架下开展合作，将在减贫扶贫、乡村振兴、发展筹资等领域深化合作，加快培育绿色发展、数字经济等新增长点，就印尼新首都、北加里曼丹工业园项目开展合作。两国将在互利互惠基础上扩大双边贸易和投资规模，推动产业提质升级，维护产业链供应链稳定，确保粮食和能源安全，共同为后疫情时期地区发展和全球复苏贡献力量。

八、两国高度重视卫生健康合作，将进一步推动疫苗全产业链合作和药物研发，加强疫苗与基因联合研发和生产合作，助力印尼打造区域疫苗生产中心，在抗击新冠肺炎疫情和卫生合作方面持续发挥标杆作用，完善全球公共卫生治理。

九、双方将加快恢复疫后人员往来，深化科技创新、教育、文化、旅游、青年等领域合作，密切人文交流，增进民心相亲。

十、双方将用好两国海上合作机制，深化在海洋科研环保、航行安全、防灾减灾、海上能力建设和渔业等领域合作，开展好印尼“国家鱼仓”等项目，打造海上合作新亮点。

十一、中方全力支持印尼当好2023年东盟轮值主席国。双方将落实好中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会共识，弘扬开放的区域主义，深化中国东盟全面战略伙伴关系。印尼重视中方在本地区建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的美好愿景。双方将推动“一带一路”倡议同东盟印太展望和《东盟互联互通总体规划2025》协同增效并深化互利合作，积极实施区域全面经济伙伴关系协定。

十二、双方认为，中印尼在通过对话和外交途径维护和平与稳定方面拥有共同利益，将就地区和全球安全事务密切沟通协作，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性挑战。双方一致同意将就全球安全倡议加强沟通、探讨合作。

十三、双方将致力于强化多边主义，加强在联合国、亚太经合组织、二十国集团等框架下合作，通过金砖国家、不结盟运动和77国集团等机制积极开展南南合作，坚定维护发展中国家权益和国际公平正义，共同彰显发展中大国担当，推动全球治理体系向更加公正合理的方向发展，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

十四、访问期间，双方签署了共建“一带一路”倡议与“全球海洋支点”构想对接框架下的合作规划、扩大和深化双边经济贸易合作的协定，以及数字经济、教育、职业培训、农业、卫生健康、药用植物、媒体、基础设施融资、印尼香蕉输华等领域合作文件。

十五、双方认为，两国元首此次会晤对中印尼关系发展具有里程碑意义。两国元首将保持经常沟通，为中印尼全面战略伙伴关系发展和命运共同体建设把舵引航。习近平主席感谢佐科总统以及印尼政府和人民给予的热情友好接待，并邀请佐科总统在双方方便的时候再次访华。

(责编：白宇、杨光宇)