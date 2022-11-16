人民网东京11月16日电 （孙璐、叶习民、吴颖）日本山梨县，与富士山遥遥相望的山林中，陆续驶来一辆辆大型客车。从车上走下的，既有日本的高中学生，也有年轻的中国留学生，还有跟随妈妈身边的小学生。随着发令枪声打破山林的寂静，约百名来自中日两国的青少年在绿荫掩映的山道上尽情地奔跑起来。

今年6月，“2022美丽乡村——中日青少年欢乐跑”在山梨县甲斐市举行。这是中国驻东京旅游办事处（以下简称“旅游办”）为纪念中日邦交正常化50周年而主办的一项活动。

在活动现场，活跃着2个年轻的身影。这两名旅游办的工作人员，一位是来自日本的山田亚美，另一位是来自中国的李想。

克服疫情困难 拉近中日青少年距离

这场“欢乐跑”的赛程虽然只有数公里，但活动的举办并非易事。新冠疫情发生以来，日本许多社会活动停办或延期。在短短3个月内，完成“欢乐跑”活动的筹备工作，绝非易事。

2022年6月，山田亚美在“2022美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动。人民网 吴颖摄

2019年入职旅游办的山田，可谓“身经百战”。但此次“欢乐跑”活动的筹备，对她来说也是从未经历过的考验。她说，新冠疫情发生以来，旅游办的活动也受到了很大影响。但是，在中日邦交正常化50周年这一值得纪念的时节，举办“欢乐跑”这样的中日青少年交流活动，意义非凡。

2022年，山田亚美（左）和李想（右）交流“2022美丽乡村——中日青少年欢乐跑”的社交媒体宣传。青城摄

如何兼顾疫情防控和交流活动的效果，无疑成为工作的重中之重。为了在防止感染的同时，拉近中日青少年之间的距离，达到加深相互理解的目的，山田与负责具体实施的旅行社进行了反复沟通，不断对方案进行调整，还多次前往山梨县进行实地考察。

而对于被新冠疫情多次阻断赴日工作计划，于2021年11月终于成型的李想来说，不仅要克服工作上面临的困难，还要快速适应生活环境的突然变化。但是，为了能够迅速投入工作，她积极调整心态，很快便全身心投入工作之中，参与了第二届中日旅游论坛、2022欢乐春节、2022年东京四川美食节等活动。

而此次“欢乐跑”，让李想感到难度大大超过以往这些活动。她说，由于有包括小学生在内的约百人参赛，如何确保赛事安全，对于作为主办方的旅游办是一个未曾经历的考验。虽然往返距离不到4公里，但要途径县道、市道及私道等各种道路，向警方申请道路使用许可，与附近居民交涉等。能够在短时间内完成所有准备工作，旅游办全体3名成员付出了艰辛的努力。

举青春之力 促中日相互理解

虽是两名“90后”，但作为活跃于旅游工作一线的青年人，山田和李想对于“欢乐跑”活动的意义，有着自身的理解。这成为她们能够克服重重困难，以极大的热情投入“欢乐跑”活动的动力。

山田说，她的父亲是中国人，母亲是日本人，自小生活在中日文化互动的氛围中，使她深深体会到，中日两国民众需要加强交流，不能让一些小小的误会积累成根深蒂固的偏见。因此，她在日本的旅行社工作一段时间之后，便加入旅游办，希望能够在作为中日旅游工作窗口和桥梁的这一岗位上，更多更好地向日本民众介绍中国，努力促进中日两国民众通过旅游，加深相互理解。

山田特别指出，她感到，日本的青少年对于中国的印象要好于成年人。这是因为，比起一般媒体，青少年更多的是通过社交网络，或者听去过中国的朋友的感想等方式了解中国，他们对于这样的信息非常敏锐。因此，她认为，促进更多日本青少年去中国旅游，以及通过社交网络宣传中国旅游信息，有助于加深他们对中国的理解，改善对中国的认识。

2022年，李想接受人民网专访讲述筹备“2022美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动故事。人民网 吴颖摄

她说，通过此次“欢乐跑”活动，很多日本青少年第一次接触到中国人。在奔跑的路上，两国青少年相互鼓励、互相帮助，对于他们是一次很好的触动。希望这次活动能够成为他们宝贵的回忆，以此为契机，结交更多的对方国家的朋友。

“我希望能够尽自己的力量，促进中日青少年面对面进行交流，了解真实的对方。”山田表示，这次“欢乐跑”活动是一次非常好的尝试，希望今后可继续通过此类旅游加体育的形式，促进中日青少年进行交流，以加深双方的相互理解。”

李想在赴日工作之前，从事的是文化艺术国际交流研究工作，因此，对于通过“欢乐跑”这样的活动，促进中日民间交流和相互理解的意义，她并不陌生，对于如何行之有效地开展此类活动，有着自己的见解。她说，无论是文化、旅游还是体育，都没有国界，作为民间交流的一种媒介，像“欢乐跑”这样的活动，非常有益于中日两国青少年密切交流，增进相互理解。

李想认为，很多青少年活动的策划者都是成年人，有时很难设身处地理解孩子们的思维方式，想“寓教于乐”，最后却因为“姿态高、起点高”而难以真正走进孩子们的心里。办活动之前如能对目标人群需求有足够的调研和分析，相信一定可以做到事半功倍。她表示，通过此次“欢乐跑”活动，看到了自己努力的方向，作为一名处在旅游工作一线的青年人，今后将更加积极地了解青少年亚文化圈“正在发生”和“正在流行”的事情，避免“说教型”的活动，努力探索有热点又有意义的创新活动方式。

李想认为，通过旅游宣传来消除文化偏见，是非常重要的工作。旅游工作实质上也是对民众传达本国的文化观念。她强调，对青少年的宣传比成年人更加紧要，因为青少年的世界观尚未成型，这个时候如果有机会跨出国门去亲眼看到对方国家及文化的真实情形，对他们成长为社会人之后如何正确地看待世界及看待其他文化，能够产生非常大的影响。

旅游办主任欧阳安表示，“欢乐跑”活动的目的，在于结合青少年的特点，通过旅游加体育这种比较轻松的形式，推动中日青少年展开交流，增进他们之间的相互理解和友谊，最终为中日两国友好关系的发展发挥积极作用。

欧阳安指出，中日互为非常重要的旅游目的地国家。新冠疫情发生前的2019年，中国大陆赴日游客达到了约959万，日本赴中国大陆的游客也达到约258万，两国之间通过旅游进行的人员交流的数量非常庞大。旅游涉及面非常广，促进经贸往来的作用巨大，能够给两国带来实实在的经济利益。同时，能够让中日两国民众有机会用自己的双眼实际观察对方国家，亲身体会对方国家。

正如欧阳安在“欢乐跑”活动开幕式中所说，中日两国青少年间的交流和沟通，既加深了两国青少年之间的了解和友谊，也夯实了两国友好关系的民意基础。一场看似平凡的“欢乐跑”活动，有着重大而深远的意义。而欢乐地奔跑在山道上的中日青少年的身后，是像山田和李想这样，在平凡的中日旅游工作一线上，默默付出的青年“创业者”。她们开创的，是努力通过旅游等活动，推动包括青少年在内的中日民间交流，促进两国民众相互理解的重要事业。

欢乐地奔跑吧，中日友好的青年“创业者”！

(责编：艾雯、杨牧)