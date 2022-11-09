新华社华盛顿11月9日电（记者颜亮 孙丁）美国全国广播公司新闻台8日傍晚所做出口民调结果显示，2022年中期选举大多数选民对美国现状持负面态度。

据美国全国广播公司新闻台出口民调，33%的选民对美国现状感到愤怒，另外41%感到不满。近半数选民表示家庭财务状况比两年前差，约八成受到通胀负面影响。

这一民调还发现，通胀是选民在今年中期选举中最关心的问题，紧随其后的是堕胎权、犯罪、枪支政策和移民。

截至9日凌晨，美国2022年中期选举结果仍在统计中，美国国会参议院和众议院各自控制权归属尚不明晰。

11月8日，在美国得克萨斯州普莱诺市，一名投完票的选民展示他的投票贴纸。 新华社发（金新摄）

在政治极化、社会撕裂、通货膨胀“高烧不退”以及大多数人对国家走向不满的背景下，美国2022年中期选举于当地时间8日举行。今年中期选举将改选国会众议院的全部435个席位和参议院100个席位中的35席。此外，全美50个州中36个州的州长、3处海外领地总督以及全美各地大量行政、立法官员等也面临改选。

据美国网站“公开的秘密”发布的数据，今年中期选举“账单”将创下历史新高，联邦以及州一级选举支出预计累计超过167亿美元。

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