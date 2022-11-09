新华社巴黎11月8日电（记者唐霁 孙鑫晶）“视听中国，走进欧洲”作品展播启动仪式暨观影会8日晚在位于塞纳河畔的巴黎中国文化中心举行。

60余名来自法国各界的嘉宾出席活动。启动仪式上，嘉宾们观看了纪录片《行进中的中国》第二季。

中国国家广播电视总局国际合作司司长闫成胜在视频致辞中说，中国与欧洲各国有着不同的历史和文化背景，但对共同价值的追求和对美好生活的向往是相通的。通过观看彼此视听作品，大家能够深刻感受思想共鸣、情感共融。

法兰西艺术院通讯院士迪迪埃·贝尔南接受新华社记者采访时说，《行进中的中国》展现了中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，中国为全球应对气候变化作出重要贡献，期待在欧洲的媒体平台欣赏到更多反映中国文化的优秀内容。

法国中国电影节艺术顾问诺埃尔·加里诺对记者说，他通过纪录片看到中国在保护环境、保护生物多样性上所作的巨大努力，期待未来可以开展更深入的合作交流。

据介绍，在为期一个月的作品展播期间，20余部中国视听作品将在法国、德国、英国等5个欧洲国家的媒体平台上集中亮相，涵盖纪录片、电视剧、综艺等内容。

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