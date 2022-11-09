人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“视听中国，走进欧洲”作品展播启动仪式在巴黎举行

2022年11月09日20:06 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎11月8日电（记者唐霁 孙鑫晶）“视听中国，走进欧洲”作品展播启动仪式暨观影会8日晚在位于塞纳河畔的巴黎中国文化中心举行。

60余名来自法国各界的嘉宾出席活动。启动仪式上，嘉宾们观看了纪录片《行进中的中国》第二季。

中国国家广播电视总局国际合作司司长闫成胜在视频致辞中说，中国与欧洲各国有着不同的历史和文化背景，但对共同价值的追求和对美好生活的向往是相通的。通过观看彼此视听作品，大家能够深刻感受思想共鸣、情感共融。

法兰西艺术院通讯院士迪迪埃·贝尔南接受新华社记者采访时说，《行进中的中国》展现了中国坚定不移走生态优先、绿色发展之路，中国为全球应对气候变化作出重要贡献，期待在欧洲的媒体平台欣赏到更多反映中国文化的优秀内容。

法国中国电影节艺术顾问诺埃尔·加里诺对记者说，他通过纪录片看到中国在保护环境、保护生物多样性上所作的巨大努力，期待未来可以开展更深入的合作交流。

据介绍，在为期一个月的作品展播期间，20余部中国视听作品将在法国、德国、英国等5个欧洲国家的媒体平台上集中亮相，涵盖纪录片、电视剧、综艺等内容。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部