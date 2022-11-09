人民网曼谷11月9日电 （记者孙广勇）11月8日，中国科学院曼谷创新合作中心（以下简称曼谷中心）主任姜标率代表团一行拜访泰国高等教育科学研究与创新部，与泰国高等教育科学研究与创新部部长阿内·劳塔玛塔，就中泰科技创新合作举行座谈。

泰国高等教育科学研究与创新部部长阿内与中方代表团座谈交流。人民网记者 孙广勇摄

阿内部长表示，泰国积极学习借鉴中国的发展模式，正在推动“泰国4.0”发展战略与中国“一带一路”倡议日益深度对接，促进产业结构升级，向创新型国家迈进。中国消除绝对贫困，提前实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。减贫是长期困扰泰国的问题，泰国希望借鉴中国科技扶贫的经验，能尽早实现泰国的脱贫攻关。

姜标重点介绍了曼谷中心克服全球疫情暴发带来的重重困难，积极推动的中泰重大科技合作项目进展情况：大科学装置在泰落地、中国高端医疗影像设备上海联影产品泰国落地示范并协助泰国皇家医院抗击新冠疫情、中泰合作智能矿山首个示范项目落地泰国矿区并向东南亚推广、曼谷中心与中国东盟技术转移中心共建中泰东盟创新港、绿色技术银行东盟协同网络的建设、中泰天然药物联合研究院的建设支撑两国传统医药和生命健康领域合作、推动成立泰中科学协会等。

阿内部长对曼谷中心在推动中泰科技创新合作中取得的各项工作进展和成果给予高度肯定。他表示，曼谷中心代表中科院集聚中国科技力量，推动中泰科技创新合作，促进区域经济发展符合中泰两国人民的根本福祉。老挝、柬埔寨、缅甸等周边国家也强烈希望加强与中国的科技合作。

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