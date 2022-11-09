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日本上半财年经常项目顺差大幅下跌

2022年11月09日16:59 | 来源：新华网
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新华社东京11月9日电（记者钟雅）日本财务省9日公布的国际收支初步统计报告显示，由于原油等进口商品价格上涨叠加日元大幅贬值令日本贸易收支恶化，日本2022财年上半年（4月至9月）经常项目顺差同比下降58.6%，为2014年以来同期最低水平。

根据报告，上半财年日本经常项目顺差额为4.85万亿日元（1美元约合145日元），同比减少6.86万亿日元。

数据显示，货物贸易方面，由于原油、煤炭、液化天然气等进口商品价格大幅上涨，日本2022财年上半年进口额增长47.1％至58.76万亿日元，贸易收支由去年同期的顺差转为逆差，逆差额9.23万亿日元，是历史同期最高。服务贸易方面，贸易逆差继续扩大，达到3.16万亿日元。整体贸易收支的逆差额继续扩大，达到12.40万亿日元。

上半财年，受日元贬值等因素影响，日本海外投资收益同比增长25.2%至18.23万亿日元。

报告显示，在货物贸易和服务贸易双双呈现逆差情况下，海外投资收益保持增长是日本能够维持经常项目顺差的主要原因。

(责编：艾雯、张悦)

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