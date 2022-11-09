新华社华盛顿11月9日电 （国际观察）混乱·撕裂·危机——美国中期选举乱象丛生

新华社记者孙丁

美国2022年中期选举当地时间8日举行。当前，美国经济濒临衰退，通胀居高不下，党派恶斗不止，“金钱政治”与政治暴力不断加剧，整个社会在种族、堕胎权、枪支、犯罪、气候等一系列问题上严重对立……美国媒体纷纷用“混乱的选举”“民主岌岌可危”来描述这次中期选举。

观察人士指出，中期选举的重重乱象凸显美国民主制度的崩塌失灵，政客们醉心于党争，无暇、无力、更无心解决选民关注的问题。未来，政治对抗与极化、社会矛盾与撕裂、民众沮丧与愤怒将继续笼罩美国。

史上“最贵”

在美国，金钱与选举如影随形——今年中期选举“账单”再创新高，又一次证明了这一点。据美国“公开的秘密”网站统计，2022年联邦以及州一级选举累计花费预计超过167亿美元，远高于2018年71亿美元的纪录，成为美国史上“最贵”中期选举。

其他数据显示，截至10月31日，外部团体——包括能够无限制接受利益集团和个人政治献金的“政治行动委员会”——已花费约19亿美元来影响联邦选举，美国亿万富翁给今年中期选举开出的支票金额达到创纪录的8.8亿美元，仅金融大鳄乔治·索罗斯一人就贡献了1.28亿美元。

“公开的秘密”网站执行董事希拉·克鲁姆霍尔茨表示，与4年前相比，美国今年中期选举不仅政治分歧更突出，而且“烧钱”更凶猛，竞选支出的激增反过来又助推了政治极化。

《经济学人》周刊网站刊文说，美国选举越来越“烧钱”是一个长期趋势，党派对立让政治愈发成为一项“零和游戏”，因此利益集团和个人捐助者下的“赌注”也更高。

党派恶斗

延续近些年趋势，今年两党许多候选人没有围绕选民关心的政策问题展开理性辩论，而是大肆进行人身攻击，相互揭短处、挖黑料、贴标签，而美国媒体、专家以立场划线，对党争闹剧推波助澜、火上浇油。

比如，在关键“摇摆州”宾夕法尼亚州一个联邦参议员席位的竞选中，民主党候选人的健康问题成为共和党以及保守派媒体炒作的重点，而共和党候选人的学术履历则被民主党以及自由派媒体紧咬不放。

美国网络杂志“截击”的时政记者阿克拉·莱茜撰文批评说，宾夕法尼亚州的竞选变得如此愚蠢乏味，揭示了美国政治的实质——选举本身不重要，党派阵营才是一切。

再如，在两党水火不容的移民问题上，双方彻底“翻脸”。今年4月以来，得克萨斯、亚利桑那、佛罗里达等共和党主政州用大巴或飞机将数以万计从美国南部边境非法入境的移民运送至东北部一些民主党人主政的城市和地区，以此来攻击民主党无视“边境移民危机”。民主党则指责共和党恶意炒作移民问题以增加政治筹码。

《今日美国报》哀叹，这些候选人只会争吵不断，“如果情况没有任何实质性改变的话，那么等待我们的，就只剩下国会的僵局和更加分裂的民众了”。

操纵选举

“美国的政治历史告诉我们：政党和候选人为了获得权力将无所不为。”美国《理性》月刊的这句话在此次中期选举选区划分的乱象中再次得到充分印证。

美国会根据每10年一次的人口普查重划国会选区，而重划选区的权力一般掌握在州立法机构手中。因此，占据席位优势的政党可以按照对自身有利的方式划分选区，以此来操纵选举结果。

此次中期选举是根据2020年人口普查结果重划选区后举行的首次全国性选举，为抢占先机，两党围绕重划选区各自操权弄术。例如，在田纳西州，共和党立法者“拆分”戴维森县，将民主党选民分散到三个不同选区，以增加共和党获胜的可能性；而在伊利诺伊州，民主党立法者将共和党原先控制的4个选区合并为2个。

美国哈佛大学法学院教授劳伦斯·莱西格指出，美国体制的核心已经“腐坏”，不是所有公民都具有平等选举的可能性，选民没有被平等代表。

暴力加剧

为煽动选民情绪，美国一些政客和媒体故意放大矛盾、传播仇恨，导致政治暴力愈演愈烈。

今年8月，共和党籍前总统特朗普的住所海湖庄园遭联邦调查局突击搜查后，美国多地发生针对联邦调查局的暴力事件，“内战”一时间成为美国社交网络上的热词。10月底，美国国会众议院议长佩洛西的丈夫在家中遇袭受伤。

美国加州大学戴维斯分校近期一项调查显示，五分之一的美国成年人认为政治暴力是“正当”的，至少在某些情况下是这样。超过7%的美国人，即1800万人，表示愿意为了重要的政治目标而“杀人”。美国广播公司和《华盛顿邮报》11月初发布的民调显示，近九成美国人对美国发生政治暴力风险增加感到担忧，其中超过六成人表示非常担忧。

美国政治分析师里克·克莱因说，美国政治不仅变得极化，而且日益激进。美国波士顿大学教授尼娜·西尔伯警告说，美国面临发生国内冲突的风险，因为越来越多人开始谈论暴力和武装自己，准备通过暴力手段推进政治目标。

分析人士指出，美国一些政客为选举利益操弄舆论、煽动暴力，加剧了不同党派民众间的对立情绪。在中期选举过后，美国将逐渐进入2024年大选周期，发生更多暴力的风险正在增加。

“两个美国”

一片土地，“两个美国”——这种撕裂在选举因素的放大下表现得更为明显。

美国盖洛普公司近期一项民调显示，经济是今年中期选举最受关注的问题，排名其后的依次是堕胎权、犯罪、枪支政策、移民、对俄关系、气候变化等。不同党派支持者的关注点差异明显：共和党选民最关注经济、移民和犯罪问题；而在民主党选民心中，堕胎权、气候变化和控枪政策才是最重要的问题。

美国知名民调专家约翰·佐格比认为，总体来看，美国选民情绪低落，大家都不满意国家的走向，但不同立场的人给出的理由各不相同。

美国西北大学凯洛格管理学院教授辛西娅指出，美国的撕裂问题不仅仅体现在人们只信任和联系“自己一方”的人，还反映在对“另外一方”的蔑视，把对方看成道德水准更低、甚至对自己构成生存威胁的“另类”。这种仇恨情绪的上升令人感到不安。

在混乱、撕裂、危机交织之下，正如瑞士《新苏黎世报》网站所说，如今的美国和“合众国”已经没什么关系了。（参与记者：柳丝）

(责编：艾雯、徐祥丽)