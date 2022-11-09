11月5日拍摄的国家会展中心（上海）夜景。新华社记者 刘颖 摄

新华社上海11月9日电 题：“进博磁力”强劲 外企持续看好中国大市场机遇

新华社记者 丁英华 有之炘 周蕊

145个国家、地区和国际组织参展，284家世界500强和行业龙头参加企业商业展，近90%的企业回头率……正在上海举行的第五届中国国际进口博览会的火热景象，再次成为强劲“进博磁力”的生动写照。

“今年是费列罗集团第三次参展，进博会为我们提供了绝佳的展示产品的机会。我们将展出三款有不同特点的创新产品，希望可以继续获取包括经销商、贸易商、零售商等多方合作伙伴和消费者们对产品的反馈。”费列罗中国区总经理马如城说。

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，自2018年开始举办的进博会是推动各方共享中国大市场机遇、制度型开放机遇、深化国际合作机遇的重要平台。前四届累计意向成交额超过2700亿美元。本届进博会企业商业展共设六大展区，展出数百项新产品、新技术、新服务。

往届参展取得成功的经历使众多外商再次变成进博会的“回头客”。在2019年的进博会上，全球第三大巧克力糖果制造商费列罗发布了饼干产品“健达快乐河马”。“过去一年中，产品仍保持了15%的增长，可以说这款产品的成功推出受益于进博会的影响力。”马如城说。

他认为，中国已经成为费列罗关键增长的重要战略市场。“从市场规模而言，中国是全球第二大经济体。从产业来看，中国是全球第二大包装类甜食市场。”

欧莱雅也将进博会视为创新展示平台。“2018年，欧莱雅在韩国收购的品牌三熹玉借由首届进博会首秀，在中国大陆市场上市。现在，三熹玉已成为彩妆品类中的一大主要品牌。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞说。

一系列数据揭示了中国消费市场吸引外商的“磁力”：2021年，中国社会消费品零售总额达44.1万亿元；消费对中国GDP增长的贡献率达65.4%；消费品年进口额达1.7万亿元。中国拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体，已成为全球第二大商品消费市场。

“中国本土拥有的超大规模市场体量和不可替代的发展机遇，持续推出扩大高水平开放的一系列政策，这些对任何一家外资企业都具有强大吸引力。外资企业应该充分抓住机遇深耕中国市场。”安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰说。

连续五年举办的进博会，不仅是“老朋友”的舞台，也是“新朋友”的窗口。首次参展的以色列制药企业梯瓦期待通过进博会更深入地了解中国医药市场。

“中国是全球第二大医药和医疗市场。我们认识到，过去十年来，人们的预期寿命持续延长，生活方式变化巨大，对复杂疾病先进治疗方案的可及性要求提高。在这些因素的推动下，中国医疗领域的投资增长已超过了GDP和收入的增长水平。同时，中国罕见病患者未被满足的医疗健康需求也日益受到关注和重视，对罕见病药物的需求持续增长。”梯瓦大中华区总经理黄迪仁说。

在今年进博会上新设的农作物种业专区中，拜耳作物科学带来了甜杆西兰花等多款高端蔬菜品种。

拜耳作物科学大中华区蔬菜事业部总经理李一凡说，企业关注到中国庞大的中等收入群体和超大规模、潜力巨大的消费市场。“从政策层面上，中国也始终将农业放在国计民生重要的位置上。我们期待通过进博会这个出色的市场切入点，更多、更深入地参与到中国市场高水平开放的过程中。”（参与记者：谈昦玄）

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