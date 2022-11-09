新华社柏林11月9日电（记者朱晟 单玮怡）多家德国企业负责人日前在接受新华社记者采访时表示，今年是中德建交50周年，相信中德两国经贸领域交流与合作将继续深化，这有利于中德经济社会发展。

宝马集团董事长齐普策表示，德中关系迈过50年，贸易和创新是重要纽带。宝马集团看好中国市场中长期发展前景，将继续坚定不移扎根中国，与中国合作伙伴建立稳固的双赢关系。

齐普策还表示，德中两国将继续加强经贸合作。德中两国企业会得到更多合作机会，经贸合作仍将是未来两国关系发展的桥梁。

大众汽车集团（中国）执行副总裁刘云峰表示，大众汽车与中国的合作超过40年，大众见证并深度参与了中国汽车产业以创纪录速度超越其他市场，跻身全球最大汽车市场。未来，大众汽车集团将继续推动德中两国在经贸领域的紧密交流与合作。

德意志银行首席执行官克里斯蒂安·泽温说，中国现在和将来都是德国非常重要的市场，德意志银行希望成为中国发展故事的一部分。

德国巴斯夫集团在广东投资的一体化基地项目首套装置于今年正式投产，这是德国企业在华投资规模最大的单体项目。巴斯夫集团有关负责人表示，进一步发展中国业务对巴斯夫具有重要战略意义和经济价值，同时将进一步推动集团的区域多元化。参与中国未来发展，巴斯夫信心十足。

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