新华社悉尼11月9日电（记者郝亚琳 王琪）澳大利亚昆士兰大学日前发布的最新研究发现，人感染新冠病毒后，大脑可能被诱发炎症反应，这与帕金森病或阿尔茨海默病所导致的大脑炎症反应一样。这一研究可能有助于解释为什么有的新冠病毒感染者更容易出现类似帕金森病的神经系统症状。

昆士兰大学等机构的研究人员利用人体血液样本在实验室培育出小胶质细胞。小胶质细胞具有修复受损脑组织的特殊功能，在帕金森病及阿尔茨海默病等疾病中扮演重要角色。

研究人员用新冠病毒感染了小胶质细胞，发现这些细胞被感染后出现了非常活跃反应，并激活了炎症小体通路。而患上帕金森病或阿尔茨海默病后，相关蛋白质也会激活炎症小体通路。

参与研究的昆士兰大学爱德华多·阿尔沃诺斯·巴尔马塞达表示，激活炎症小体通路会导致大脑长期慢性炎症反应，杀死神经元，这可能有助于解释为什么感染了新冠病毒的患者更容易出现类似帕金森病的神经系统症状。

领导研究的昆士兰大学教授特伦特·伍德拉夫在接受新华社记者采访时表示，对于已经患有帕金森病、阿尔茨海默病等与炎症小体通路有关的脑部疾病的患者，感染新冠病毒可能加剧他们大脑的炎症反应。这一研究所用的是新冠疫情早期时的毒株，研究团队接下来计划研究不同的新冠病毒变异毒株对于小胶质细胞的影响。

研究论文已发表在英国《自然·分子精神病学》杂志上。

(责编：艾雯、徐祥丽)