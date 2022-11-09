新华社喀布尔11月9日电 通讯：进博会让更多阿富汗商品走进中国市场

新华社记者邹学冕

阿富汗首都喀布尔城郊的一座贫民窟内，38岁的布斯通·巴拉蒂正向在门口排队的当地民众分发编织阿富汗地毯所需的羊毛和图案示例。巴拉蒂日前告诉新华社记者，在上海举办的第五届中国国际进口博览会亮相的阿富汗地毯中，有不少都出自这些居民的手。

“目前，我们生产的地毯有30%销往中国。”巴拉蒂说。作为当地一家不大的地毯编织作坊的负责人，他每天的任务是向当地民众分发原材料，并指导民众编织地毯。

巴拉蒂回忆道，他的地毯编织作坊从2013年开始向中国市场供货，自那以后，他和负责给作坊供货的当地民众的工作量都大幅上升。“我们的个人生活也发生了变化，我盖了新房子，也买了汽车。”在贫民窟里出生长大的巴拉蒂说。

据巴拉蒂介绍，阿富汗地毯原料主要为羊毛，由植物和矿石末上色而成，纯手工的制作中凝结了当地工匠的智慧，也形成了色彩鲜艳、不易变形、不易掉色的特点，是不少阿富汗普通民众，特别是女性获得收入的主要来源之一。

美国入侵阿富汗20年，造成包括3万多平民在内的17.4万人死亡，超过千万民众沦为难民。美军撤离后，美国对阿富汗实施制裁，冻结阿中央银行数十亿美元海外资产，导致阿民众贫困加剧。

据当地媒体报道，喀布尔街头乞丐的数量“每天都在增加”。由于贫穷，约300万阿富汗儿童被迫辍学赚钱养家。联合国今年5月发布的报告显示，近2000万阿富汗人面临严重饥荒。

阿富汗商业与投资商会副主席阿洛库扎伊说，饱受连年战争之苦的阿富汗当前正面临严重人道主义危机，中国市场对地毯、松子等阿富汗商品的欢迎无疑将带动阿富汗经济复苏，让正在忍受饥饿、贫穷的阿富汗民众受益。

与地毯一样，松子也同样是阿富汗财政收入重要来源，更是东北部山区很多农户的唯一收入来源。在中阿双方共同推动下，2018年中国开设从阿富汗直飞进口的“松子航线”，短短4个月就给当地创造1500万美元的收入。据统计，每年都有3000吨至5000吨松子直接运到中国，采摘松子的阿富汗民众和中国的消费者们都得到了实惠。

由于2021年阿富汗政局变化，向中国出口松子的贸易一度中断。2021年10月，中阿“松子空中走廊”再次打通。同年11月1日，首架包机搭载45吨松子顺利抵达上海。在第四届进博会上，12万瓶松子一亮相即被抢购一空。

“我曾两次参加进博会，主办方为我们提供了高质量的展位和后勤服务。”阿洛库扎伊说，“这是世界上独一无二的博览会！对增强阿富汗商品在中国市场的认可度起到了非常积极的作用！”

(责编：艾雯、徐祥丽)