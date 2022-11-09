人民网北京11月9日电 （记者陈尚文）11月8日，主题为“促进妇女儿童权益保障共享人类社会发展成果”的2022年中韩妇女知名人士论坛以线上线下相结合方式在北京和首尔分设的主会场成功举行。论坛由中国宋庆龄基金会和韩国21世纪韩中交流协会共同主办，中华全国妇女联合会支持，中国宋庆龄基金会培训交流中心承办。

中国宋庆龄基金会党组成员、副主席于群在致辞中表示，“中韩妇女知名人士论坛”多年来连续举办，既是双方精诚合作、共克时艰的生动体现，也是中韩民间友好交流“疫情切不断、友情更加深”的生动体现。今年是中韩建交30周年。未来，中国宋庆龄基金会愿深化与21世纪韩中交流协会的合作，为促进中韩两国民间交流、增进民意相通、推动构建周边命运共同体和人类命运共同体做出新的贡献。

全国妇联党组成员、副主席、书记处书记林怡指出，全国妇联用心用情开展与世界各国妇女姐妹交流合作，愿与包括韩国在内的各国朋友一起，秉持和平发展与合作共赢的理念，深化交流互鉴，推动共同发展，推动构建人类命运共同体，让每个妇女和儿童都沐浴在幸福安宁的阳光里。

韩国21世纪韩中交流协会会长金汉圭表示，今年是韩中建交30周年，两国关系与时俱进全方位发展，取得丰硕成果，给两国和两国人民带来重大福祉，也为地区乃至世界和平与发展作出重要贡献。韩中两国政府高度重视妇女儿童事业发展，在维护妇女儿童权益方面取得了重大成就。本次论坛的主题聚焦妇女儿童权益保障，将对韩中两国以及全世界儿童和青少年保护做出更大的贡献。

论坛中国北京会场。中国宋庆龄基金会供图

当天，来自中韩两国教育、法律、健康等领域女性专家和代表分别从政府决策、法律保障、参与实践以及宋庆龄教育思想、儿童保护、妇女权益、少儿艺术等不同角度，分享了中韩双方的经验和做法，共同展望未来开展合作的前景。与会人士一致认为，本次论坛主题务实，研讨深入，愿景美好，成果丰富，为促进中韩两国妇女儿童事业提供了有益的智力支持，有利于促进妇女儿童权益保护与事业发展，进一步增进中韩民间友好和相互交流学习。

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