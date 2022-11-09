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高等教育亚太区峰会在印尼举办

2022年11月09日10:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月9日电 （记者孙广勇）11月8日，英国QS全球教育集团（简称QS）在印度尼西亚首都雅加达市举办高等教育亚太区峰会。此次活动是该机构在亚太地区举办的较大规模的高等教育峰会，印尼副总统马鲁夫莅临会场致辞。此外，亚太地区的很多高校都派出了代表参会。

英国QS全球教育集团是一家全球高等教育研究机构，主要做世界大学排名工作，提供全球高等教育领域前沿信息及资讯，为多家世界权威媒体提供信息及数据,QS 世界大学排名已成为世界最具权威的大学排名之一。

在本届峰会上，英国QS全球教育集团发布了2023年度亚洲大学最新排名榜单。本次排名从亚洲地区8000多家高等教育机构中，优选出760所高校进行排名，数量为历年最多。中国大陆高校上榜数量最多，有128所；中国985高校中有33家高校进入QS亚洲名校榜单前150名的第一梯队；泰国有6家高校进入QS亚洲名校榜单前150名的第一梯队，排名依次为朱拉隆功大学、玛希隆大学、清迈大学、泰国法政大学、泰国格乐大学、泰国农业大学。

QS亚洲排名评鉴指标，综合考量学术和教学等共计十余项内容，是高校教学与科研综合实力的体现。泰国进入第一梯队的大学均为历史悠久的顶级大学，全部系泰国高等教育科研创新部科研基金重点支持的一流名校。

2022年是中泰两国正式建交47周年，泰国中文教学发展迅速。目前，泰国至少有100多万人以各种形式学习中文。中文在泰国成为仅次于英文的第二大外语。近些年中国对泰贸易额的持续增长，以及“一带一路”的推进，更加促进了国际中文教育在泰国的蓬勃发展。

(责编：燕勐、常红)

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