人民网北京11月9日电 （陈建军 玄番登史江）11月5日-10日，第五届中国国际进口博览会（简称进博会）在上海举办。株式会社日立制作所（下称日立）今年已是连续第5年参展。日立中国总代表依田隆在接受人民网记者专访时表示：“进博会是加强合作关系与创造新商机的重要契机。”

日立在第五届进博会的展台。受访者供图

进博展品聚焦环保等领域

专为中国市场升级改造的环保型变压器、已进入到中国医院的癌症治疗设备……在今年的进博会上，日立展出了多种产品和解决方案。对此，依田表示：“我们希望能回应客户在节能环保等方面的需求、并依托数据分析不断完善技术，来解决各种课题。所以这次的展品围绕‘环境、强韧、安全安心’的主题进行展出。此外，中国正在大力发展循环经济，这也为我们在环保领域大展身手提供了良机。”

日立中国总代表依田隆（左二）。受访者供图

进博会是“加强合作关系与创造新商机的重要契机”

关于中国市场对日立的重要性，依田强调称：“中国是日立最重要的海外市场之一。截止至2022年3月底，日立集团在中国市场的销售总额已经达到大约692亿元，约为整个集团销售总额的13%。现在，日立集团在中国拥有136家公司，5万多名员工。”

回顾此前四次参展进博会的经历和收获，依田说：“进博会不仅为我们提供了与客户洽谈业务的优质平台，也成为日立全方位展示自己业务链条的重要契机。此前的四次参展日立已成功签署多个大型合约，可谓收获丰厚。希望在本届进博会上能与客户及合作伙伴进一步加强合作关系、创造新的商机。”

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