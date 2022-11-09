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中国军队医疗队获颁老挝人民军勋章

2022年11月09日09:24 | 来源：新华网
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　　新华社万象11月8日电（记者章建华）中国人民解放军第七批援老挝医疗专家组（以下简称医疗队）获颁老挝人民军三级英勇勋章和友谊勋章，授勋仪式8日在老挝首都万象举行。

　　中国驻老挝大使馆武官处表示，中国军队医疗队不畏疫情肆虐，在老挝人民军103医院开展医疗帮扶工作，渔鱼同授、船桥共建，取得了优异成绩。

　　老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长占沙蒙在其签署的颁发勋章决定中说，中国军队医疗队全力救治老挝军民，并“将中国技术倾囊相授”，老挝军民收获健康与友谊，老挝人民军103医院诊断、治疗和护理水平显著提升。

　　第七批援老医疗队队长孙冬冬在授勋仪式上表示，将以更笃定的信念、更强烈的担当、更昂扬的状态全力投入到帮扶援建工作中，坚持治病救人与帮扶带教相结合，全力守护老挝军民身体健康，为增进中老两国两军友谊作出更大贡献。

　　老挝人民军103医院是一所由中国国防部参与援建的综合性医院。自2019年开始，中国人民解放军持续向103医院派遣医疗队，开展系列医疗保障、临床带教、学术交流、科普讲座、巡诊义诊等活动，帮助103医院完成多项重大疑难手术，开创老挝医学历史上多个“第一”。

(责编：崔越、徐祥丽)

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