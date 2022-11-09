人民网罗马11月8日电 （记者谢亚宏）记者从保加利索非亚孔子学院获悉，11月5日至6日，保加利索非亚孔子学院与在保中国企业合作，举办以“中国文化、中国科技”为主题的文化体验和文化宣传活动，旨在通过体验中国语言和文化、参观校园及教学设施、了解孔子学院的使命目标，发展历程、学术氛围、主要成就，帮助保加利亚民众更多地了解孔子学院。希望通过此次活动，吸引更多民众关注孔子学院和中国科技企业的发展，提升孔子学院教学水平，提高科技产品质量，更好地服务于当地民众，助力中保友好，提升孔子学院和中企在保加利亚的社会形象。

本次活动在索非亚孔子学院广场和楼内礼堂举行。中国驻保加利亚使馆文化科技代表戴颖致辞，她高度评价了本次活动的积极意义，赞扬了索非亚孔子学院在团结中国企业，凝心聚力，传播中国文化，服务当地群众等方面做出的积极贡献。孔子学院保方院长阿克西尼娅·科列娃致辞并就孔院发展和取得的成绩做了新闻媒体发布。活动由中方院长刘秀明教授全程策划、组织、协调，孔子学院秘书和中方教师积极参与。

活动中，中保方教师演奏了古典乐器埙、中国古典舞蹈、茶艺、太极拳、书法、水墨画、剪纸、五子棋、毽子舞、套圈等传统文化活动和游艺项目。据不完全统计，两天来，到孔院参加活动的人员达到近3000人。

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