《野蜂飞舞》越南文版

本报电 （记者张鹏禹）近日，作为越南“中国文学读者俱乐部”活动之一，由中国作家协会主办，中国图书进出口（集团）有限公司与越南芝文化股份公司联合承办，江苏凤凰少年儿童出版社协办的《野蜂飞舞》越南文版线上分享会成功举办。近20位中越出版人、作家、译者、媒体人和文学爱好者围绕新书和中国儿童文学创作展开热烈讨论。

作家黄蓓佳的《野蜂飞舞》以一位八旬老人回忆童年的视角，讲述了抗日战争爆发后，小女孩黄橙子的成长故事。小说呈现出战乱岁月中亲人朋友间守望相助的人间真情和大时代的波澜壮阔，曾获“陈伯吹国际儿童文学奖”。该书由江苏凤凰少年儿童出版社出版后，近期由越南芝文化股份公司推出越南文版。

活动开场，黄蓓佳提到，这本书在她内心已酝酿了30年。她认为：“儿童文学作家要在中国故事的国际传播中展现担当。”越南芝文化股份公司总经理阮丽芝表示，《野蜂飞舞》因有特色的创作与感人的故事，受到不同国家读者喜爱，这体现了中国儿童文学创作的国际化水平。

越南媒体《西贡解放日报》《农业报》等对本次活动进行了报道。

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