人民网罗马11月8日电 （记者谢亚宏）记者从希腊雅典中国文化中心获悉，心为庆祝中国和希腊建交50周年，“中希青年画家艺术交流展”当地时间11月7日晚在雅典开幕。

本次展览展期一个月，共展出9位中希两国青年画家的34件艺术作品。活动由雅典中国文化中心、中希投资者联合会和希腊文化基金会共同举办。希腊文体部、外交部、投资发展部、阿提卡大区政府、埃皮达鲁斯市政府、希腊国家美术协会、希腊武术联合会、希中商会、希腊出版商协会等各部门负责人以及希腊社会各界代表共百余人参加了开幕式。

中国驻希腊大使肖军正出席开幕式并致辞说，今年是中希建交50周年，也是中希文化和旅游年。两国杰出的青年画家通过栩栩如生的绘画表达，吸引两国人民感受彼此文化艺术的魅力并增进彼此的认识和了解，意义十分特殊。他谈到，尽管此次展览作品的题材、风格、内容、流派、创作手法等各不相同，但是作品中既有中国艺术家对希腊神话的理解，也有希腊艺术家对中国先哲思想的感悟；既有中国画家笔下的希腊美景，也有希腊画家笔下的中国生活，是中国与希腊两个古老文明碰撞后精彩的艺术体现，生动诠释了文明交流互鉴的深刻意义。他衷心希望两国青年艺术家以此为开端，通过更多更深入的交流与合作，将中希文明的火炬传承下去。

希腊文化基金会主席尼科斯·库基斯在致辞中表示，非常高兴能在这样一个美好的夜晚，举办中希艺术家联合画展活动。今天宾客盈门，是希腊文化基金会的节日。中希是两个文明古国，交流交往源远流长，两国曾携手在抗击新冠疫情中作出积极努力并取得了巨大成就。希望以此次联合举办画展为契机，两国文化艺术部门继续加强合作，为加强中希文化交流做出更大的贡献。

据了解，本次展览旨在打造高品位艺术交流平台，让中希青年艺术家和民众在展览中理解与互鉴两国艺术创作理念，了解彼此文化，促进艺术合作，增进双边文化交流。受邀参展的9位青年艺术家在各自所属的艺术领域里具有一定艺术影响力，他们娴熟地应用美术语言诠释中国古代贤哲们的“天人感应”的理念，解答古希腊哲学家的“灵魂三问”。艺术家们独树一帜的艺术风格与创新理念，在两国的艺术界获得广泛好评与关注，其作品也广受文博机构和个人收藏者的青睐，具有较高艺术价值。

此次参展的中国艺术家作品中既有旅居希腊后在中希古老文明碰撞后产生的灵感；也有迷人东方气息中国传统绘画题材的新思维创作；更有对人生感悟的写意画作。参展的希腊艺术家作品题材多样、风格迥异、流派纷呈，将几何学视觉与古希腊传统绘画、雕塑题材巧妙结合；抽象雕塑的圆润线条承袭了古希腊人体雕塑基因；作品中也有希腊人认知中东方元素的表达。

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